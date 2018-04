Mediální válka: Ruské televizi RT hrozí, že kvůli zaujatosti v kauze Skripal ztratí v Británii licenci

Propagandistická stanice, kterou financuje ruská vláda, by mohla podle agentury Reuters v Británii přijít o vysílací práva, pokud OFCOM usoudí, že porušila pravidla o nezaujatosti. Ruské ministerstvo zahraničí už dříve varovalo, že vyhostí ze země britská média, pokud RT v Británii ztratí licenci. OFCOM dnes dodal, že výsledky sedmera vyšetřování oznámí co nejdříve.

„Od událostí v Salisbury jsme zaznamenali podstatné zvýšení počtu programů na kanálu RT, které si zaslouží vyšetřování týkající se možného porušení pravidel pro vysílání OFCOM,“ uvedla instituce v prohlášení. Do té doby se ale podle ní zpravodajství RT v zásadě neodlišovalo od jiných médií. Mluvčí RT to ocenila a dodala, že tím by měla skončit všechna "nechutná politická prohlášení" na adresu stanice.

OFCOM, zřízený v roce 2003, přiděluje licenci všem komerčním rádiím a televizím ve Spojeném království. Ty se musejí podřídit vysílacím pravidlům tohoto úřadu, jinak jim hrozí odebrání licence. Povinností úřadu je zastupovat práva občanů, podporovat konkurenci a chránit veřejnost před škodlivým obsahem.

Británie tvrdí, že Skripalovi byli minulý měsíc v Salisbury otráveni nervovou látkou novičok a že za útokem stojí Rusko, Moskva obvinění odmítá. Británie kvůli kauze na dnešek svolala jednání mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Schůzka začala dopoledne a koná se za zavřenými dveřmi.