Na letišti funguje nové bezpečnostní stanoviště. Odbaví až o 40 procent víc lidí

Na pražském letišti je od dnešního dne v plném provozu nový prostor centrální bezpečnostní kontroly. Kontrolní stanoviště za 200 milionů korun by mělo zvýšit hodinové odbavovací kapacity Terminálu 2 o téměř 40 procent. Vedení Letiště Praha dnes nový bezpečnostní prostor při jeho otevření představilo novinářům. Stanoviště je největším rozvojovým projektem realizovaným na Terminálu 2 od jeho otevření v roce 2006.

Podle předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře musí letiště vzhledem k rostoucímu počtu odbavených cestujících průběžně navyšovat své provozní kapacity novými stavebními i technologickými projekty. „Nové pracoviště bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 je kombinací těchto dvou přístupů,“ dodal Řehoř.

Novou bezpečnostní kontrolou budou procházet všichni cestující, kteří poletí do zemí schengenského prostoru, a podle Řehoře by měla odbavit až 2500 cestujících za hodinu a také zároveň zvýšit komfort cestujících díky větších prostorům.

Nové bezpečnostní pracoviště disponuje osmi plně automatizovanými a šesti manuálním rentgenovými tratěmi. Ty by podle Řehoře měly umožnit kontrolu až tří cestujících současně. Součástí je mimo jiné také nový technologický systém pro zavazadla, který má zrychlit a zjednodušit přepravu a kontrolu kufrů.

Řehoř zároveň do budoucna avizoval zavádění dalších technologií do nového kontrolního stanoviště. „Plánujeme například pořízení tzv. body scannerů či případné nahrazení manuálních tratí automatickými, což by v budoucnu mohlo znamenat další navýšení kapacity odbavených cestujících,“ dodal.

S otevřením nového stanoviště centrální bezpečnostní kontroly na Terminálu 2 zároveň končí provoz dřívějšího pracoviště, které na letišti fungovalo od počátku provozu terminálu. Uvolněný prostor letiště využije pro výstavbu nové komerční zóny s novými restauracemi a obchody.

Letiště Václava Havla v posledních letech navyšuje počty odbavených cestujících. Zatímco loni odbavilo rekordních 15,4 milionu lidí, letos letiště očekává číslo ještě o zhruba 1,5 milionu vyšší.