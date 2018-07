Nejvíce nominací na ceny Emmy má letos Hra o trůny. Druhou příčku obsadil seriál Westworld

Produkce z dílny Netflixu získala letos 112 nominací, televize HBO o čtyři méně. Její fantasy seriál Hra o trůny jich má 22, jen o jednu méně dostali seriál Westworld a talkshow Saturday Night Live, která drží rekord s nejvíce nominacemi v historii této soutěže. Za 70 ročníků této ceny jich má už 252.

Z komediálních seriálů byl nominován v nejvíce kategoriích (16) seriál Atlanta, který přibližuje prostředí hudebního průmyslu a stereotypy vůči Afroameričanům. Jeho šance zvyšuje i to, že letos se o ceny neuchází trojnásobný vítěz v této kategorii - politická satira Viceprezidentka (Veep).

V kategorii minisérie má letos nejvíce nominací (18) životopisné drama The Assassination of Gianni Versace (Vražda Gianniho Versaceho), které bude soutěžit s minisérií Génius - Picasso, v níž slavného španělského malíře ztvárnil Antonio Banderas. V téže kategorii soutěží i minisérie o britské smetánce Patrick Melrose, westernový seriál Godless a dramatický seriál The Alienist.

Své první nominace na Emmy letos získalo i několik filmových hvězd, které obvykle nejsou příliš spojovány s televizní produkcí. Například první nominaci na Emmy získala španělská herečka Penélope Cruzová za minisérii o Versacem, v níž hraje sestru zavražděného módního návrháře. Za stejnou minisérii má první nominaci na Emmy i portorický zpěvák Ricky Martin, který ztvárnil Versaceho partnera.

První nominaci na cenu Emmy letos dostal i americký zpěvák John Legend. Nominován je za roli Ježíše v adaptaci rockové opery Jesus Christ Superstar. Pokud by Legend tuto cenu získal, vstoupil by tak do elitního klubu zvaného EGOT, tedy osobností, které mají cenu Emmy, Grammy, Oscar a Tony. Podle AP má tyto čtyři ceny zatím 12 lidí, pokud se nepočítají ceny v čestných kategoriích.

Nominaci na cenu za nejlepší informativní seriál dostal například i šéfkuchař Anthony Bourdain, který letos v červnu spáchal sebevraždu. Nominován je jeho cestopisný a gastronomický seriál Anthony Bourdain: Parts Unknown, který už má čtyři ceny Emmy z předchozích let. Americké televizní ceny Emmy se budou letos udílet v Los Angeles 17. září, slavnostní večer bude vysílat televize NBC.