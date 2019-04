Nestydatý Zuckerberg. Jak šéf Facebooku rozdával osobní data uživatelů svým přátelům? | info.cz

Dokumenty, které se podařilo novinářům získat, obsahují emaily, zprávy z nejrůznějších aplikací či záznamy z porad. Shromážděný materiál jasně ukazuje způsob, jakým Facebook zacházel v posledních letech s osobními daty a jak zvýhodňoval kamarády ve vedení některých firem. Největší e-shop světa Amazon například získal rozsáhlá osobní data uživatelů jen za to, že na sociální síti utratil hodně peněz za reklamní kampaň na smartphone Fire.

Televizní stanice NBC upozorňuje, že se tak stalo v době, kdy Zuckerberg v interview s deníkem New York Times hovořil o rostoucí důležitosti ochrany uživatelů. „Cokoliv, co můžeme udělat, aby se lidé cítili komfortně, je velmi dobré,“ uvedl. Dokumenty ovšem ukazují, že existovala celá řada způsobů, jak se mohly nejrůznější firmy pokoutně dostat k datům uživatelů. Facebook si za ně buď nechal přímo zaplatit, nebo se spokojil s pořádnou investicí do reklamy na sociální síti. Taková dohoda není ve světě technologií zase tak neobvyklá, ale Facebook obchodoval s mnohem citlivějšími daty, které jeho konkurence nemá ani k dispozici.

V několika případech se vedení největší sociální sítě světa rozhodlo osobní údaje uživatelů vývojářům z jiných projektů prostě darovat. A to čistě proto, že šlo o Zuckerbergovy přátele nebo o lidi, kteří s Facebookem sdíleli vlastní a poměrně cenná data.

Zhruba desetinu z celkových 4000 stránek nejrůznějších dokumentů, které se novinářům dostaly do rukou, už zveřejnil britský parlament. Čerstvě publikovanou část získal investigativní novinář Duncan Campbell. Dokumenty pochází ze spisu vedeného u kalifornského soudu v případu málo známého startupu Six4Three. Jeho majitelé před čtyřmi lety zažalovali Facebook, že je odstřihl od uživatelských dat ze sociální sítě. Six4Three vyvinul v roce 2013 aplikaci Pikinis, díky níž mohli uživatelé hledat fotky svých přátel v plavkách. Bez dat z Facebooku aplikace logicky nemohla fungovat.

Zuckerbergova firma opakovaně jakoukoliv zodpovědnost odmítá a selektivní přístup k zákazníkům vysvětluje zkoušením různých byznys modelů. Zástupci Six4Three si podle Facebooku vybrali jen to, co se jim hodilo a jejich důkazy jsou bezpředmětné. „Celá sada dokumentů úmyslně ukazuje jen jednu stranu celého příběhu a chybí jí důležitý kontext,“ uvedla firma v tiskovém prohlášení, ale jakýkoliv „kontext“ přes žádost novinářů dodat odmítla.

Shromážděné dokumenty ukazují, že debata o obchodu s citlivými daty uživatelů probíhala ve Facebooku řadu let a získala nejen podporu Zuckerberga, ale také dalších členů vedení Sheryl Sandbergové, Chrise Coxe či Javiera Olivana.

Facebook v roce 2015 utnul přístup k datům celé řadě aplikací, které ze dne na den skončily. Kromě Pikinis skončila například aplikace Lulu, kde ženy mohly hodnotit muže, s nimiž šly na rande, nebo aplikace Rosa Bandert, která šířila povědomí o nutnosti prevence před rakovinou prsu. Sociální síť tento krok v minulosti označovala za nutný, aby byla nastavena pravidla pro zacházení s osobními údaji uživatelů. Mezitím ovšem zaměstnanci Facebooku označovali v zachycené komunikaci Zuckerberga za padoucha a jeden z hlavních vývojářů David Poll upozorňoval, že odříznutí aplikací třetích stran je „tak trochu neetické“. Šéfovi firmy se ovšem dostalo i zastání. Doug Purdy, který vedl produktové oddělení, Zuckerberga označil za „mistra pákového efektu“.

Facebook v roce 2015 změny v přístupu k datům vydával za bezpečnostní opatření, jak lépe ochránit uživatele. Na 4000 stranách uniklých dokumentů je ovšem jen velmi málo důkazů, že by soukromí uživatelů skutečně někoho zajímalo. Ve firmě se o něm začalo mluvit téměř vždy ve chvíli, kdy bylo nutné „prodat“ veřejnosti pohádku o ochraně dat v souvislosti s nějakými změnami. „Náš případ je jenom o Zuckerbegově rozhodnutí, že závislost firem na datech z Facebooku změní ve zbraň proti firmám samotným,“ stěžoval si NBC zakladatel Six4Three Ted Kramer.

Facebook od roku 2010 nabízel vývojářům přístup k datům zdarma po splnění určitých, ale stejných podmínek. Z firemních emailů je ovšem zřejmé, že šéfové sociální sítě velmi brzy pochopili, že právě tato data jsou platidlem budoucnosti. „Základem dnešního obchodu jsou data za distribuci (šíření dat), ale chceme to změnit na data za dolary a dolary za distribuci,“ napsal v roce 2012 v emailu nejvyššímu vedení společnosti šéf vývoje Chris Daniels.

Debata nad tímto návrhem pokračovala ještě několik měsíců, kdy Zuckerberg vysvětloval svému příteli Samu Lassinovi nutnost kontroly přístupu aplikací třetích stran k osobním údajům uživatelů. „Nemyslím si, že jinak se nám podaří dosáhnout toho, aby nám vývojáři za cokoliv platili,“ napsal v jednom z emailů. Ve stejném týdnu si šéf Facebooku pohrával i s myšlenkou, že by uzavřel první stovku smluv s vývojáři, aby zjistil reálnou cenu soukromých dat, od níž by se odvíjela cena pro další vývojáře. Firma tento přístup ovšem nikdy nevyzkoušela a teď tvrdí, že jen hledala možnosti, jak vybudovat udržitelný byznys model.

Lessin v emailech Zuckerberga upozorňuje, že jeho přístup může vést k velkému úniku dat, který by mohl firmu ohrozit. Šéf Facebooku jeho varování ovšem odmítá s tím, že se nikdy nic podobného nestalo. Na Lessinova slova ovšem došlo přesně o rok později, jak ukazuje konverzace mezi jedním z hlavních vývojářů Michaelem Vernalem a dalším seniorním zaměstnancem Avichalem Gargem. Oba se v panice baví o naprosto nečekaném úniku soukromé Zuckerbergovy konverzace přes neznámou aplikaci. Není sice úplně jasné, za jakých okolností k úniku došlo, ale z konverzace je zřejmé, že situace musela být mimořádně vážná.

„Tohle by pro celou platformu Facebook mohlo být fatální,“ hrozí se Vernal. „Mark by mohl omylem předčasně uvolnit informace o hospodářských výsledcích, pokud by aplikace narušila jeho soukromí,“ dodává. Garg se v tu chvíli zmohl jen na několik nadávek, přičemž Vernal jej znovu varuje, aby se podobný příklad už neopakoval, protože by měl pro všechny „strašné“ následky, pokud by nebyl rychle odhalen.

V listopadu 2012 Zuckerberg podle NBC poslal členům vedení dlouhý email, kde vysvětluje, že by Facebook neměl vybírat od vývojářů peníze za přístup k základním datům. Tehdy chtěl přístup k datům podmínit souhlasem k výměně dat od aplikací třetích stran. Praxi, kdy sociální síť za přístup nic nevyžadovala, odmítl a označil ji za „dobrou pro svět, ale špatnou pro nás (Facebook)“.

Když Facebook začal s předstihem uzavírat dohody s jednotlivými vývojáři, v desítkách případů upřednostňoval přátele Zuckerberga i Sandbergové a konkurenci od přístupu rovnou odřezával. Pro firmy jako Tinder, Sony či Microsoft taková dohoda byla značnou konkurenční výhodou, protože jim umožnila, aby se s výrazným náskokem připravily na změny, které Facebook oznámil v dubnu 2014 a uvedl je v roce 2015.

Dalšímu technologickému gigantovi Amazonu se dostalo velmi vstřícného zacházení v červnu 2013, kdy firma uváděla na trh smartphone Fire. A to navzdory tomu, že šlo o konkurenta, což někteří zaměstnanci nenesli lehce. „Proč jsme jim to dovolili? Budeme mít nějaký podíl z prodejů?“ ptá se v emailu šéf vývoje Chris Daniels. „Ne, ale je to reklamní klient a pracujeme s ním na hlubší integraci pro Fire,“ odpověděla mu Jackie Changová, která měla na starosti vztah s klíčovými zákazníky.

Zcela odlišného zacházení se v roce 2013 dostalo aplikaci MessageMe, kterou vedení Facebooku považovalo za konkurenční pro aplikaci Facebook Messenger. Protože byla čím dál více populární, následovalo odstřižení od dat ze sociální sítě. Když se Facebook chystal oznámit plánované změny v dubnu 2014, celý PR team se snažil horečně vytvořit pohádku kolem důvěry uživatelů a potlačit zmínky o ziskovosti či konkurenční soutěži. „Ještě před vývojářskou konferencí bychom mohli oznámit některé iniciativy na posílení důvěry uživatelů,“ napsal šéf komunikace Facebooku Jonny Thaw a zároveň přiznal, že pro některé vývojáře budou změny velmi tvrdé, protože „zastaví jejich růst“.