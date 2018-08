Novináři proti Trumpovi. Přes sto deníků otiskne úvodníky proti americkému prezidentovi

„Tento čtvrtek otiskneme editorial, který bude reagovat na útoky americké administrativy na svobodný tisk," vysvětluje pro CNN zástupkyně editora deníku Boston Globe Marjorie Prichardová. „Při té příležitosti jsme oslovili další média s nabídkou, zda nechtějí v ten samý den otisknout podobné úvodníky.“

Odezva byla ohromná. Boston Globe v sobotu zaznamenal již více než stovku různých médií, která se do akce zapojí. „Ozvali se nám některé opravdu velké noviny ale většina patří mezi menší, lokální deníky,“ vysvětluje Pritchardová.

Americká média, především ta liberální, jsou od nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta častým terčem jeho útoků. Trump například tisk označil – v duchu stalinistické rétoriky – za „nepřítele lidu“. Trump rovněž označuje média, která píšou o jeho kauzách, termínem „fake news“ a na jeho shromážděních jsou novináři často líčeni jako nepřátelé. Podle vysokého komisaře OSN Zeida Ra’ad al-Husseina má jeho rétorika vůči novinám velmi blízko k podněcování k násilí.

Mezi média, která jsou do akce podle deníku Boston Globe zatím zapojena, patří například Houston Chronicle, Miami Herald či Denver Post. Úvodník, který tyto média ve čtvrtek otisknou, nebude identický – tisk tak chce dát najevo, že Trumpovy útoky na média mají v různých částech Spojených států různé dopady. „Naše slova se budou lišit, ale alespoň se můžeme shodnout na to, že Trumpovy útoky jsou alarmující,“ říká Pritchardová.

Jenže tato akce může mít ve finále opačný účinek, než média očekávají. „Trumpovi podobné koordinované akce médií spíše pomůžou, než uškodí," říká pro INFO.CZ Karel Komínek, předseda Institutu politického marketingu (IPM). „Tím, že se média spojí a vymezí se vůči Trumpovi, pouze naplní rétoriku amerického prezidenta a potvrdí jeho slova v očích jeho příznivců."

Komínek vysvětluje, že Trumpova komunikace s veřejností je již od dob jeho volební kampaně ve stylu "my versus oni". „V této naraci "my" jsou obyčejní pracující Američané, a "oni" jsou elity, kterým jde jen o vlastní prospěch. Do této skupinky spadají bankéři, politici nebo třeba právě média," dodává předseda IPM.

I Trumpovo nepřátelství vůči médiím je nicméně dvojsečné. Například deník New York Times poté, co se Trump stal americkým prezidentem razantně vzrostl počet předplatitelů jejich digitálního obsahu, což analytici dávají do souvislosti právě s prezidentovou rétorikou.

Podobný přístup k médiím jako ve Spojených státech je v poslední době stále patrnější i v zemích Visgrádu, včetně České republiky. Prezident Miloš Zeman označuje novináře jako „obtěžující vosy“, nebo se chlubí maketou samopalu Kalašnikov, která je určena „na novináře.“