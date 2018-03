Obří skandál Facebooku s daty 50 milionů lidí neutichá. Může skončit vyšetřováním i výpovědí Zuckerberga v Kongresu

Na sociální síť Facebook a jejího generálního ředitele Marka Zuckerberga se snesla kritika od zákonodárců z obou stran Atlantiku. Důvodem je zpráva, kterou o víkendu zveřejnily listy The New York Times (NYT) a The Guardian, že společnost Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 milionech uživatelů facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016.