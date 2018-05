Oslava násilí? Po stížnosti britských úřadů YouTube odstranilo 30 hudebních klipů

„Drill je spojený s texty, které jsou o romantizaci závažného násilí: vražd, útoků nožem,“ řekla minulý měsíc komisařka londýnské policie Cressida Dicková. „Popisují případy pobodání velmi detailně, radostným a vzrušujícím způsobem,“ dodala.

Podle The Guardian zároveň není jasné, zda všechna smazaná videa obsahovala hudbu žánru drill. Policie za uplynulé dva roky požádala YouTube, aby stáhl celkem 50 až 60 klipů, zatím se tak podle informací agentury Press Association stalo zhruba u 30 z nich.

„Gangy se snaží navzájem překonávat v natáčení a obsahu. To, co vypadá jako hudební video může ve skutečnosti obsahovat explicitní výhrůžky jednoho gangu druhému,“ řekl Mike West z londýnské policie s tím, že v dotyčných videích se objevují násilná gesta a „barvité popisy toho, co by tomu druhému udělali“.

Drill je stylem rapu s kořeny v americkém Chicagu. Pozornost k němu podle britských médií přitáhl v roce 2012 tamní raper vystupující pod pseudonymem Chief Keef svojí skladbou I Don't Like. Texty nového žánru často obsahují do detailů vylíčené násilné incidenty nebo zkušenosti s drogami. „Jestliže je to to, co vidíte ve svém prostředí, budete to jakožto umělec zachycovat ve svých textech,“ vysvětloval v pořadu zpravodajské společnosti BBC jeden z představitelů drillu DJ Bempah.

Autor nedávno vydané knihy o hudbě stylu grime Dan Hancox řekl The Guardian, že vztah mezi hudbou a násilím je v případě drillu mnohem složitější, než u předchozích inkarnací rapu. V některých případech podle něj lze nalézt spojitost mezi konflikty v reálném světě a spory v tom hudebním. „To je verze, kterou prosazovali soudci a i policie věří, že se tak děje,“ uvedl Hancox.

BBC připomíná případ 17letého rapera Juniora Simpsona, který byl v únoru odsouzen na doživotí poté, co s dalšími třemi osobami ubodal 15letého Jermainea Goupalla. Předtím údajně o útoku nožem napsal skladbu. „Naznačil jste, že text nebyl míněn vážně, ale tomu nevěřím. Mám podezření, že jste čekal na správný moment na provedení útoku,“ řekl Simpsonovi soudce Anthony Leonard.