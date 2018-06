Přelomový rozsudek. YouTube je zodpovědný za svůj obsah, rozhodl rakouský soud

Soud tvrdí, že YouTube roli zprostředkovatele opouští, když odkazuje na jednotlivá videa nebo je třídí do kategorií, doporučuje a monitoruje zájem svých uživatelů. To je přelomový verdikt, jelikož sociální síť o sobě vždy tvrdila, že je pouze prostředníkem, který není zodpovědný za to, co na ni lidé nahrají.

„S tímto rozhodnutím jsme dosáhli milníku ve snaze světových vysílatelů znovu získat svůj obsah a možností využít jej ekonomicky. Média, která sama sebe označují za sociální sítě, musí převzít odpovědnost za obsah, na kterém vydělávají miliony. To je skutečný zvrat,“ domnívá se výkonný ředitel Plus 4 Markus Breitenecker.

Rozhodnutí soudu ještě není konečné. YouTube se proti němu může odvolat. Podle mluvčího videokanálu nyní prozkoumá důvody rozhodnutí. Reagovat může několika způsoby, přičemž nevyloučil ani možnost odvolání.

„YouTube bere ochranu autorských práv velice vážně a poskytuje vlastníkům práv nástroje k ochraně a využití jejich obsahu,“ dodal mluvčí.