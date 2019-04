Tečka za bitvou o copyright. Státy EU definitivně schválily reformu, která má oslabit Facebook a Google | info.cz

Na dnešním jednání už byla opozice vůči směrnici o ochraně autorských práv na jednotném internetovém trhu minimální. Proti hlasovalo jen šest států (Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Finsko a Švédsko). Devatenáct zemí, včetně Česka a Slovenska, reformu autorských práv podpořilo. Tři země se podle agentury Reuters hlasování zdržely (Belgie, Estonsko a Slovinsko).

Schválení reformy autorského práva uvítal předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, podle něhož jasná pravidla zajistí tvůrcům spravedlivou odměnu, uživatelům silná práva a poženou k odpovědnosti internetové platformy.

#CopyrightDirective: When it comes to completing the #DigitalSingleMarket, the agreement on #copyright is the missing piece of the puzzle. Clear rules will guarantee fair remuneration for creators, strong rights for users and responsibility for platforms.https://t.co/W9Ov6j7QAU