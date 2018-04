Trumpův syn šíří konspirační teorie: YouTube se snažil ututlat, že v sídle firmy střílela liberálka

Krátce poté, co 39letá Nasim Aghdamová zastřelila minulý týden v centrále společnosti YouTube tři lidi a následně podle všeho i sebe, smazal YouTube její videokanál. Právě jeho nízká sledovanost, se kterou se žena nedokázala vyrovnat, se měla stát důvodem pro útok.

Aghdamová byla vegankou a aktivistkou za práva zvířat. Její liberální smýšlení a reakce YouTube podnítily Donalda Trumpa juniora, aby se přidal na stranu konspiračních teoretiků. Naznačil, že smazání kanálu sloužilo k zamaskování politické orientace střelkyně.

„Myslíte, že je nějaká šance, že by nenávistné instagramové účty a YouTube kanály masových střelců byly odstraněny bezprostředně, pokud by byli členy NRA nebo oponovali liberálním veganům a aktivistům za práva zvířat? Dotaz pro pár milionů přátel v NRA,“ napsal Trump junior na Twitter.

You think there’s any chance whatsoever that a mass shooters hateful Instagram and YouTube channels would be pulled immediately if they were NRA members as opposed to liberal Vegan PETA activists? Asking for a few million friends in the @NRA