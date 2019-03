Volání po rozdělení Facebooku a Googlu sílí. Přidal se Murdoch i kandidátka na prezidentku

„Je to něco jako kdyby Liverpool a Manchester United vyplnily společnou přihlášku do Premier League,“ glosoval souznění Elizabeth Warrenové a Ruperta Murdocha britský list Independent. Příměr je to trefný. Mezi Liverpoolem a United panuje desetiletí jedna z největších fotbalových rivalit na světě. Ani Rupert Murdoch neměl nikdy vřelý vztah k Demokratické straně, kterou Warrenová zastupuje.

Přesto je téma, na němž se shodnou nejen mezi sebou, ale například i s tak extrémním hlasem, jakým je někdejší hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon. Podle všech jmenovaných je nutné zakročit proti velkým technologickým společnostem, především Googlu a Facebooku. „Myslím, že jsou špatné pro společnost. Tito lidé jsou zlo. O tom není pochyb,“ prohlásil loni v létě Bannon.

Murdoch vyzval australské úřady k zásahu

Murdoch zatím došel nejdále z výše jmenovaných. Jeho společnost News Corp. poslala australskému regulačnímu úřadu ACCC 80stránkový dokument, jímž žádá o tlak na rozdělení nebo efektivní oddělení reklamního byznysu Googlu. Důvod? Ohrožuje mediální průmysl v zemi.

„Marketingová síla, kterou Google a Facebook zabírají, činí obtížnějším vyjednávání o jakýchkoli obchodních podmínkách i takovým společnostem, jakou je News Corp. Australia,“ píše se v dokumentu.

ACCC už v prosinci stanovil 11 doporučení. Zahrnují omezení některých možností Googlu. Ten by například nemohl instalovat svůj prohlížeč Chrome jako výchozí aplikaci na mobilních zařízeních a počítačích, stejně tak by vyhledavač společnosti nemohl být přednastavený v dalších prohlížečích.

Infografika: duopol a příjmy z reklamyautor: Info.cz

Úřad v předběžné zprávě přiznává, že Google a Facebook se staly dominantní bránou mezi mediálními domy a jejich publikem, což vedlo ke ztrátě příjmů z reklamy a v konečném důsledku také k propouštění novinářů. Zároveň ale zatím nenavrhl Murdochem požadované rozdělení společností a dosud nejsou žádné náznaky, že tak učiní.

Chce dělit giganty, Facebook jí zastavil reklamu

Ani v případě, že Murdoch v Austrálii neuspěje, nebudou si moci v centrálách Googlu a Facebooku oddychnout. Warrenová v pátek oznámila, že pokud vyhraje americké prezidentské volby, na firmy si posvítí. Ke dvěma zmiňovaným přidala jmenovitě ještě Amazon, souhrnně by její plán měl dopadnout na všechny americké společnosti, jejichž roční příjmy přesahují 25 miliard dolarů (asi 570 miliard korun). Warrenová chce také zamezit spojování velkých firem. Nelíbila se jí například fúze WhatsAppu a Facebooku.

„Velké technologické společnosti jsou dnes příliš silné. Mají velkou moc nad naší ekonomikou, společností a naší demokracií,“ prohlásila Warrenová s tím, že firmy využívají soukromé informace jejich zákazníků a uživatelů k vlastnímu zisku a vytvářejí nerovné podnikatelské prostředí, které poškozuje malé firmy. „Myslím, že je správné rozhodnutí říci, že soutěž je chráněna, pokud velcí nemohou požírat malé konkurenty.“

Sílu, o níž mluvila, pocítila Warrenová takřka okamžitě. Facebook odmítl promovat na své sociální síti několik jejích sponzorovaných příspěvků, čímž značně snížil jejich viditelnost pro běžné uživatele. Argumentoval přitom tím, že porušovaly reklamní podmínky firmy. Po zveřejnění informace na serveru Politico ale od opatření upustil.

Facebook a Google vadí i Trumpovi

Warrenovou v její snaze podpořily zákonodárkyně z progresivistického demokratického křídla včetně asi nejzvučnějšího jména – kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové. Demokraté mají na Google a Facebook spadeno, jelikož stále vidí, jak firmy nezakročily proti dezinformacím, které pomohly vynést do Bílého domu Donalda Trumpa a poškodily jejich kandidátku Hillary Clintonovou.

Dělení monopoluautor: INFO.CZ

Praktiky Googlu a Facebooku jsou ale trnem v oku i republikánům. Ti šéfům technologických gigantů vyčítají jejich příklon k demokratům. Rozčílila je mimo jiné nahrávka, na níž vedení Googlu po posledních prezidentských volbách řešilo, jak využít své nástroje k boji proti nově zvolenému prezidentovi.

Podle samotného Trumpa Google cenzuruje vyhledávání a řadí zprávy tak, aby jej poškodil. Firma takovou praxi odmítá. Ačkoli Trump už mnohokrát vyhrožoval, že si na vyhledavače posvítí, nikdy tak neučinil. Podobný krok, jímž by se prezident snažil ovlivnit řazení zpráv by byl nejspíše vnímaný jako zásah do svobody slova a je možné, že by skončil před soudem. Daleko pravděpodobnější však je pokus technologické giganty oslabit zmíněným rozdělením. Ve 20. století takto skončila společnost Standard Oil, jíž americké soudy nařídily rozdělit se na 34 firem.