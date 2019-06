YouTube se mění. Popírači holokaustu i stoupenci bělošské nadřazenosti už si neškrtnou | info.cz

YouTube odstraní všechna videa, která popírají, že došlo k holokaustu, zobrazují zdokumentované násilné činy, jako jsou hromadné vraždy ve školách, propagují nacistickou ideologii a bělošskou nadřazenost, ale také videa šířící fámy. Společnost, kterou vlastní internetový gigant Google, to oznámila ve středu s tím, že závadný obsah začne stahovat okamžitě.

Mluvčí YouTube Farshad Shadloo zároveň řekl, že společnost přestane sdílet výnosy z reklamy s těmi tvůrci, kteří se ocitli v rozporu s jejími pravidly proti nenávistným projevům. První takovou „obětí“, z jejíchž videí odstranil server reklamy, se stal konzervativní komik Steven Crowder, který se před několika dny stal terčem kritiky za své poznámky na adresu jednoho homosexuálního novináře.

Kromě Crowdera byli ale z programu na sdílení výnosů z reklamy vyřazeni i mnozí další, což vyvolalo značnou kritiku na Twitteru. YouTube jim vzkázal, že mají změnit obsah a požádat po 30 dnech o obnovení členství.

„Kroky, které mají dopad na svobodu projevu, by měly být činěny s opatrností a posouzením kontextu, jasně a transparentně a s možností se odvolat,“ citovala agentura Reuters Katharine Trendacostovou z organizace Nadace pro elektronické hranice. „Nezdá se, že to, co dělá YouTube, by se tím řídilo,“ dodala.

YouTube přitom dlouhodobě obhajoval svoji politiku zveřejňovat všechny názory a komentáře na historii nebo rasovou problematiku. Nyní ale společnost po nátlaku uživatelů, inzerentů i regulátorů zřejmě došla k názoru, že konspirační a nenávistná videa se šíří příliš rychle a mohou své diváky radikalizovat. Už dříve server vyřadil některá videa známých krajně pravicových konspirátorů, jako je Alex Jones nebo Mila Yiannopoulos.

Server názorový obrat nevysvětlil, zdůraznil ale, že rozhodnutí padlo po konzultacích s desítkami expertů na extremismus a občanská práva. Zároveň připustil, že jeho nová politika může omezit ty, kteří si nyní zakázaná videa pouštěli, aby porozuměli nenávisti a dokázali s ní lépe bojovat.

Aktivistům hájícím právo na svobodu projevu se zákazy pochopitelně nelíbí: „YouTube bude dělat chyby a cenzuru přehánět,“ myslí si Jennifer Granicková z Amerického svazu pro občanská práva.

Jiné organizace, jako je Liga proti hanobení, která monitoruje antisemitismus, naopak YouTube poskytly podklady. „Je to důležitý krok vpřed, sám o sobě je ale nedostatečný a musí být následován mnoha dalšími změnami YouTube,“ píše se v prohlášení jejího šéfa Jonathana Greenblatta.

Část extremistického obsahu na území USA omezil server už po lednovém rozhodnutí americké vlády, stejnou regulaci hodlá postupně zavádět i v ostatních zemích. Extremistický obsah se od té doby dostal pouze k polovině diváků, než tomu bylo doposud.