Zpravodajské servery INFO.CZ a ZDROJ.CZ se spojují. Čtenáře čeká řada obsahových novinek

Nový projekt bude využívat primárně doménu INFO.cz. Management společnosti připravuje řadu nových formátů, se kterými postupně seznámí své čtenáře a veřejnost v následujících týdnech a měsících. Šéfredaktorem INFO.cz zůstává Michal Půr, v roli vydavatele jej doplní Tomáš Jirsa.

„Měli jsme v řadě ohledů podobnou strukturu čtenářů. Zároveň nám všem po zemětřesení na českém mediálním trhu z posledních let chybí jasně definované zpravodajské a názorové médium, které do veřejného prostoru vrátí kvalitní názorovou diskusi. Z obou dosavadních projektů proto bereme to, co pokládáme za užitečné pro naše čtenáře. Spojená redakce nám umožní více se zaměřit na kvalitu zpravodajství, komentářů i analýz,“ popisuje základní důvody pro spojení obou médií šéfredaktor INFO.cz Michal Půr.