Aféra #MeToo ve Švédsku: rezignovali tři členové akademie, která uděluje Nobelovu cenu

Minulý týden v pátek oznámili Klas Östergren, Kjell Espmark a Peter Englund, že z akademie odcházejí. Čtvrtá členka instituce Sara Stridsbergová řekla, že svou rezignaci zvažuje.

Trojice se tak rozhodla kvůli aféře, která vyplula na veřejnost již loni v listopadu v souvislosti s kampaní proti sexuálnímu obtěžování #MeToo. Švédský list Dagens Nyheter napsal, že 18 žen obvinilo významného představitele švédského kulturního života francouzského původu Jeana-Claudea Arnaulta ze sexuálních útoků.

Arnaultova manželka Katarina Frostensonová je členkou Nobelovy akademie a manželský pár vede stockholmské soukromé kulturní centrum Forum, které Švédská akademie v minulosti finančně podporovala.

Švédská akademie, založená v roce 1786, totiž kromě toho, že rozhoduje o laureátech Nobelovy ceny za literaturu, každoročně rozděluje asi tři miliony dolarů v podobě stipendií. V prosinci akademie přerušila s Arnaultem styky.

Arnaultův právník Björn Hurtig v sobotu uvedl, že jeho klient veškerá obvinění, která byla vůči němu vznesena, odmítá.

Podle švédského deníku Aftonbladet se tři členové Švédské akademie rozhodli rezignovat na své funkce poté, co se v instituci hlasovalo, zda Frostensonovou vyloučit. Aftonbladet napsal, že ti, kteří z akademie odešli, žádali vyloučení Frostensonové, ale byli přehlasováni.

"Ano, takové hlasování se konalo," potvrdil švédské televizi SVT člen Švédské akademie Anders Olsson. "Dospěli jsme k názoru, že nikdo nebude vyloučen. Ti, co rezignovali, měli jiný názor. Byli v menšině a to je podle mého názoru hlavní důvod, proč odešli," dodal.

Konfliktní jsou dotace pro kulturní centrum Forum i proto, že akademie jimi de facto podporuje jednu ze svých členek, podotýká list The New York Times. Podle některých zpráv je Frostensonová navíc podezírána z toho, že vyzrazuje předem jména laureátů.

Espmark ke své rezignaci listu Svenska Dagbladet řekl: "Integrita je krví Švédské akademie. Když vůdčí hlasy v akademii povyšují přátelství a další bezvýznamné faktory nad integritu, pak se nemohu dále účastnit její práce."

Švédská akademie má 18 členů, kteří zastávají své funkce doživotně. Podle listu The New York Times by tak místa, která trojice opustila, mohla zůstat až do jejich smrti neobsazena.

Stálá tajemnice Švédské akademie Sara Daniusová v pátek uvedla, že akademie znovu zváží pravidlo týkající se doživotního jmenování členů. Podle ní by se pravidla mohla změnit tak, aby členové měli možnost rezignovat a být nahrazeni.

V roce 1989 oznámili tři členové Švédské akademie rezignaci kvůli tomu, že akademie s poukazem na svou nestrannost odmítla odsoudit íránský rozsudek trestu smrti nad britským spisovatelem indického původu Salmanem Rushdiem. Verdikt vynesl v roce 1989 bývalý íránský duchovní vůdce ajatolláh Chomejní, který kvůli knize Satanské verše obvinil Rushdieho z rouhačství. Akademie tehdy rezignaci trojice nepřijala.