Afrika se těšila na lepší internet a televizi. První angolská družice ale ztratila spojení se Zemí

Řídící středisko podle ruských tiskových agentur ztratilo spojení s první angolskou telekomunikační družicí Angosat-1 krátce poté, co dnes dosáhla oběžné dráhy. K výpadku došlo během rozvinování slunečních baterií, odborníci se snaží spojení znovu navázat. Nosná raketa s družicí odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v úterý večer.

Zprávy médií dosud nepotvrdila ruská vesmírná agentura Roskosmos, pokud však ke ztrátě družice skutečně došlo, byla by to další rána po listopadové ztrátě ruské meteorologické družice Meteor-M.

Tento neúspěch se probíral i na jednání vlády. Podle premiéra Dmitrije Medveděva nejde totiž jen o finanční ztráty, ale havárie vážně poškodila pověst ruského kosmického průmyslu. "Nelze to strpět! Žádné pojistné plnění nenahradí ztrátu, kterou jsme v tomto případě utrpěli," prohlásil premiér, rozezlený nejspíše i tím, že Roskosmos přiznal neúspěch asi tři hodiny poté, co vicepremiér Dmitrij Rogozin stihl ohlásit úspěšný let i podělit se o další ambiciózní plány.

Družice Meteor-M byla podle agentury TASS pojištěna na 2,6 miliardy rublů (asi 955 milionů Kč).

Geostacionární telekomunikační družici Angosat, která má být s to zajistit vysílání nejen na angolském území, ale po celé Africe, vynesla ukrajinská nosná raketa Zenit-2SB, což agentura AFP označila za dosti vzácný příklad rusko-ukrajinské spolupráce vzhledem ke špatným vztahům mezi oběma státy od ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym.

Angolský projekt počítá s vypuštěním družice s retranslátorem, s vytvoření pozemní infrastruktury na předměstí Luandy a s televizním vysíláním. Má také zlepšit komunikační služby přes satelit a přístup k internetu. Projekt v hodnotě přibližně 280 milionů dolarů (asi šest miliard Kč) financuje úvěr poskytnutý ruskými státními bankami. V jeho rámci byla v Brazílii, Číně a Japonsku vyškolena padesátka angolských inženýrů. Rusko má dohlížet na fungování družice prostřednictvím kontrolního střediska u Luandy.

Družici Angosat o hmotnosti 1647 kilogramů zkonstruovala z ruských součástek firma Energija na zakázku angolského ministerstva spojů.