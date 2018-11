Američané v zajetí dezinformací. Kromě Rusů je před volbami šíří i podvodníci nebo Trump

Američané míří do volebních místností a odevzdávají hlasy v kongresových volbách. Úřady sice nezaznamenaly pokusy o ovlivnění voleb jako před dvěma lety v případě Ruska, to ale neznamená, že by voliče nemátly hoaxy a falešná obvinění. Den před volbami s takovým prohlášením přispěchal i prezident Donald Trump.

Prezident Trump tweetoval v pondělí oznámení, že úřady budou zkoumat, zda někde nedochází k volebním podvodům. „Kdokoli bude chycen, bude předmětem maximálních trestů, které zákon povoluje“ napsal Trump, jenž později na cestě na mítink v Clevelandu reportérům dodal, že podvádění je běžnou záležitostí.

„Jen se podívejte. Všechno, co musíte udělat je rozhlédnout se, co se za ty roky stalo. Je tu mnoho lidí, mnoho lidí – je to můj názor založený na faktech –, kteří to zkouší a často se jim daří volit nelegálně. Chceme jim dát vědět, že budou stíháni na nejvyšší úrovni,“ rozohnil se Trump.

Problém s jeho tvrzením je, že k němu nedodává důkazy. Ani ostatní úřady nemají informace o masových volebních podvodech, jak je prezident prezentuje. O ovlivňování voleb se mluví především kvůli vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentské kampaně před dvěma lety. Jenže tam nejde o tisíce nebo miliony neoprávněných voličů, nýbrž o nezákonné financování a možnou spolupráci Trumpova štábu s Kremlem.

Není to poprvé, co Trump (a nyní se k němu přidal i ministr spravedlnosti Jeff Sessions) straší voliče, aniž by k tomu dal jediný důkaz. Jako zmanipulované označoval už ty volby, které jej nakonec vynesly do prezidentského křesla. „Uznám jejich výsledek jen tehdy, když vyhraji,“ vykřikoval během kampaně na setkáních se svými příznivci v době, kdy průzkumy naznačovaly jeho porážku s Hillary Clintonovou.

Navzdory výhře ve volbách Trump s obviněními nepřestal. Předmětem se tentokrát stal počet hlasů. Trump zvítězil díky systému volitelů, více hlasů ale dostala Clintonová. Prezident poté tvrdil, že jí pomohly miliony nelegálních migrantů hlasujících bez volebního práva. Ani pro to ale Trump nepředložil žádné důkazy a úřady pochybení neodhalily.

Falešné zpráv, hoxy a nepodložená obvinění jako by (nejen) k americkým volbám patřily čím dál více. V úterý vydaná zpráva ministerstva vnitřní bezpečnosti konstatuje, že pokračuje i ofenziva Moskvy s cílem ovlivnit rozhodování voličů prostřednictvím lživých informací na sociálních sítích. To potvrzují i data projektu Hamilton 68, jenž monitoruje ruskou propagandu na Twitteru. Podle něj prokremelské účty publikují v těchto dnech kolem 17 tisíc tweetů denně.

Mezi nejčastější dezinformace patří zprávy o zatýkání voličů u volebních místností. Toho má údajně na starosti imigrační agentura ICE. Hoax slouží k odrazení latinskoamerických voličů. ICE už ale podobné spekulace vyvrátila. V oficiálním prohlášení konstatovala, že její příslušníci nebudou volební místnosti vůbec hlídat.

Řada lidí ve státech Indiana, Georgia, Kansas a Michigan zase dostala falešnou SMS, která se tvářila, že ji posílá prezident Trump. Zpráva tvrdila, že volební registrace těchto lidí je neplatná a odkazovala na formulář, v němž měli vyplnit jméno, adresu a telefonní číslo. Trump ani republikáni samozřejmě žádnou takovou zprávu neposílali.

Podobné podvody snažící se vylákat z lidí citlivá data ale nejsou ničím novým. Objevují se například i informace, které voliče matou. Američané dostávají falešné SMS, že se změnila doba voleb nebo že potřebují nové voličské průkazy. Ani jednoho z toho však není pravda.