Americké úřady odebraly migrantům za pár týdnů 2000 dětí. Administrativa ale odmítá, že by nesla odpovědnost

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítá odpovědnost za skokový nárůst počtu dětí migrantů, které americké úřady na hranicích s Mexikem odebraly rodičům. V pořadu stanice NBC to prohlásila Trumpova politická poradkyně Kellyanne Conwayová s tím, že nikdo o rozdělování rodin nestojí.

Americké úřady během šesti týdnů v dubnu a květnu odebraly přistěhovalcům takřka 2000 dětí, což vyvolalo značnou kritiku z řad veřejnosti, demokratů, ale i republikánů či zahraničí. Byl to dramatický nárůst oproti necelým 1800 případům separací v době od předloňského října do letošního února. Zvýšený počet případů rozdělení rodin souvisí s uplatňováním přísnějšího přístupu vůči migrantům, kteří do USA přišli bez dokladů.

Conwayová odmítla spekulace, že Trump využívá děti migrantů jako páku na demokraty, aby souhlasili s řešením migrační otázky a stavbou zdi na hranicích s Mexikem.

"Pokud to demokraté myslí vážně, spojí síly a pokusí se uzavřít stávající nedostatky a připravit skutečnou imigrační reformu," dodala Trumpova poradkyně.

Palčivým imigračním problémem je v USA osud přistěhovalců bez dokladů, kteří do Spojených států přišli jako děti. Trump totiž zrušil prezidentský program, který je chránil před deportací a umožňoval jim v zemi legálně pracovat. Postoj k republikánů k řešení tohoto problému ale není jednotný.

Zatímco konzervativní křídlo strany zastává nekompromisní postoj, umírnění republikáni jsou ochotni mladé přistěhovalce nadále chránit. Demokraté by zase rádi jejich pobyt zlegalizovali tak, aby v budoucnu mohli požádat o americké občanství.