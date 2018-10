Americký brouk opět na scéně. Rusové obviňují USA a Gruzii z výroby a rozšiřování škodlivé ploštice

„Parosana, což je místní název pro žravou ploštici, je velký problém, zejména pro místní pěstitele lístkových oříšků. Ale žere všechno,“ vysvětluje Tea Kupradze, šéfka regionálního odboru ministerstva zemědělství a ochrany přírody gruzínského kraje Guria známého právě pěstováním oříšků. Zemědělci si stěžují, že se stále rozšiřuje a postupně postupuje po celé Gruzii. „Souvisí to i s lískovými oříšky,“ vysvětluje Petr Sič, Čech, který se v Gruzii zabývá pěstováním čaje. „Oříšky se vyvážejí, jejich cena vzrostla a lidé je začali sázet všude. Objevily se fakticky monokultury lístkových oříšků a s tou se rozšířili škůdci, mimo jiné ploštice,“ uvádí.

Ploštice jsou všude. Vidím na listech ořešáků, na vinné révě, za sklem automobilu, kterým jedu a také večer v hotelovém pokoji. Populární gruzínská zpěvačka Sopo Nizharadze dokonce v místní televizi vzpomínala na to, jak probudila během své dovolené u moře celý hotel křikem, když zjistila, že má v posteli větší počet těchto ploštic. Jde o ploštici druhuHalyomorpha halys. Druh původně pocházející ze severovýchodní Asie se objevil v Gruzii před třemi lety a postupně se rozšiřuje. Díky místnímu podnebí se totiž rychle množí. Mimochodem, Gruzie není jedinou zemí, která má s touto plošticí problém. Velké škody způsobila v severní Americe a rozšiřuje se postupně i v Evropě.

Škůdci a nemoci jako propagandistická zbraň Sovětská propaganda využívala některých škůdců rostlin a také nemocí ve svém ideologickém boji proti Západu. V padesátých letech minulého století obviňovala Spojené státy, že záměrně rozšířily ve východním bloku mandelinku bramborovou, brouka, který je škůdcem brambor. Měla ho dokonce údajně rozhazovat americká letadla a v bývalém socialistickém Československu se konal hromadný sběr mandelinky bramborové. V první polovině osmdesátých let se pak povedlo sovětské tajné službě KGB rozšířit zprávu, že choroba AIDS byla Američany vyvinuta původně jako biologická zbraň. Tato dezinformace se rozšířila v rozvojovém světě. Nyní někteří ruští představitelé obviňují Spojené státy z toho, že geneticky upravil ploštici Halyomorpha halys, aby uškodila Rusku a jeho spojencům a že jejím původcem je Američany financovaná laboratoř v Gruzii. Ačkoliv jednou z prvních obětí této ploštice ničící zemědělské rostliny a pocházející z Asie byly právě Spojené státy.

V Gruzii ale ploštici využila ruská propaganda. A to hned v několika směrech. Abcházie, separatistická republika, která se za pomoci Ruska odtrhla od Gruzii a jejíž samostatnost kromě Moskvy téměř nikdo neuznává, oznámila, že ploštice je gruzínským útokem na Abcházii. Gruzie ji prý schválně vypustila, aby zničila abchazské zemědělství. Na jaře letošního roku dostali lidé v Abcházii od místních úřadů pokyn, aby ploštice sbírali, a úřady je vykupují a údajně vozí do Ruska kvůli výzkumu. Představitelé ruského úřadu pro veterinární a fytosanitární kontrolu Rosselchodnazor pak prohlásili, že ploštici geneticky modifikovali američtí vědci v Gruzii aby uškodili Abcházii. Údajně ji vyvinuli a rozšířili z Lugarova centra v Tbilisi. Jde o laboratoř, která se dnes zabývá nakažlivými nemocemi a dříve byla součástí laboratoří vybudovaných v rámci smluv o omezení chemických a biologických zbraní. Částečně ji financovaly Spojené státy.

Nezůstalo ale jen u toho, že je škodlivá ploštice označovaná za geneticky modifikovaný organismus. Podle dalších pověstí rozšiřovaných proruskou propagandou je to zcela nový americký vynález a v separatistické Abcházii ho rozšiřuje gruzínská armáda, která brouky vystřeluje přes hranice. Další fámy zase tvrdí, že jde o „italského brouka“. Podle nich se Italové bojí konkurence gruzínských oříšků. „Někteří lidé se toho chytili a rozvíjejí teorie, že výrobce cukrovinek Ferrero Rocher je italský, jeho cukrovinky se balí do gruzínských oříšků, tak to musí být pravda,“ uvádí Sič. Přesto, že jde na první pohled o nepravděpodobnou spekulaci. „Různé takové pověsti už tady byly i dřív,“ říká Ramaz Chichinadze z gruzínské pobočky organizace Člověk v tísni. „Objevily se třeba zprávy, že tu zmíněná americká laboratoř vyvíjí biologické zbraně. Pozvali tam Rusy, aby viděli, že se nic takového neděje, ale přesto stále rozšiřují podobné zprávy. Někteří lidé věří všemu, co přichází z Ruska. I když jsou v těch zprávách rozpory a když si ověříte uvedené údaje, zjistíte, že to není pravda.“

Co ale pravdou je, že je ploštice velký problém. V neposlední řadě kvůli tomu, že místní drobní zemědělci nemají dostatek vědomostí o tom, jaké prostředky proti škůdcům použít a jak se o své rostliny správně starat, říká Tea Kupradze z gruzínského ministerstva zemědělství ve své kanceláře ve městečku Ozurgeti, v kraji kde je přes deset tisíc farmářů. Vysvětluje, že se proto snaží farmáře vzdělávat. V tom jí mimo jiné pomáhá právě česká organizace Člověk v tísni. Pořádá pro farmáře školení, která jim pomáhají evropské standardy ochrany rostlin včetně předpisů týkající se použití pesticidů a hnojiv. Má jim to umožnit nejen lépe se starat o svá hospodářství a připravit se na nové gruzínské předpisy, kterou budu v souladu s těmi v Evropské unii, ale také vyvážet své výpěstky do Evropy. „Je to pro nás velká pomoc, i když jde o zdánlivě maličkosti. Tyhle maličkosti se totiž mohou stát pro farmáře velkým problémem. Chtělo by to ale více takových školení,“ říká Tea Kupradze z gruzínského ministerstva zemědělství.