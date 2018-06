ANALÝZA: Konec velkého přátelství. Summit G7 může být symbolem odklonu Evropy od USA

Na první pohled to bude v kanadském Charlevoix vypadat stejně jako na předchozích summitech sedmi nejvyspělejších států světa. Skupinové fotografie, křečovité úsměvy a na závěr komuniké shrnující to nejdůležitější, co se na setkání odehrálo.

Za kulisami to ale bude zřejmě daleko zajímavější příběh, který nemá v poválečném světě obdoby. Jak to v Kanadě proběhne, naznačil jakýsi předvoj „velkého“ summitu – setkání ministrů financí a šéfů centrálních bank skupiny G7, které hostilo minulou sobotu jiné kanadské město Whistler.

V jindy suchém a nudném závěrečném prohlášení se objevila nezvykle ostrá věta. „Ministři a guvernéři měli otevřenou debatu o výhodách volného obchodu a mnozí poznamenali negativní dopad jednostranných akcí Spojených států.“

Prohloubený příkop

Podobně třaskavá byla podle přítomných i ona debata. Tak moc, až japonský ministr financí Taro Aso vyjádřil soucit se svým americkým protějškem Stevem Mnuchinem. Ostatní jej totiž grilovali kvůli clům na ocel a hliník, jejichž platnost administrativa Spojených států jen několik hodin před summitem rozšířila i na Evropskou unii, Kanadu a Mexiko.

Tím ještě prohloubila už tak povážlivě velký příkop mezi USA a západními spojenci. Pomyslnou jámu formovaly předchozí kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa – odstoupení od jaderné dohody s Íránem, vypovězení Pařížské klimatické dohody, kritika obchodní bilance s EU nebo pochybnosti ohledně závazků plynoucích ze členství v NATO.

K Evropě, která se k Trumpovu prezidentství vyjadřovala ostře již dlouho předtím, se nyní přidala i Kanada. Jejího premiéra Justina Trudeaua se dotklo, že Trump jako důvod pro cla uvedl národní bezpečnost. Trudeau to nazval „urážkou tisíců Kanaďanů, kteří bojovali a umírali bok po boku s jejich americkými bratry ve zbroji“.

„Obchod je věc, která se neustále mění. Za administrativy Baracka Obamy ale byla snaha jej změnit ve prospěch obou stran. Donald Trump odchází od, z mého pohledu funkčních, multilaterálních řešení jen proto, že tím boduje u svých voličů a vyhovuje to jeho politickému marketingu,“ vysvětluje pro INFO.CZ důvody sporu analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček.

Zásadní otázka světového obchodu

Za těchto vyhrocených podmínek přijíždí Trump do Charlevoix a dopředu avizuje, že se zdrží jen na jeden ze dvou plánovaných dnů. V sobotu odjede již v 10:30 tamního času. A to zpravodajská stanice CNN informuje, že jej museli jeho spolupracovníci přemlouvat, aby do Kanady vůbec odcestoval.

Není to poprvé, co se na summitu G7 objevují vážné spory. Předchozí schůzky od roku 1975 již stihly poznamenat vyhrocené debaty o inflaci, amerických raketách v Evropě, deficitním rozpočtu USA nebo třeba o válce v Iráku. Ředitel Centra USA a Evropy při washingtonské Brookinsově instituci Thomas Wright však podotýká, že nyní se jedná o zásadní otázku poválečného uspořádání světového obchodu.

Ke klidu nepřispívají ani výroky dalších představitelů administrativy. Šéf Národní ekonomické rady USA Larry Kulow například označil světový obchodní systém za „svinčík“ a řekl, že se rozpadl. Prezident podle něj dělá jen nezbytné věci pro USA a byznys.

„Příliš bych to nedramatizoval. Spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy je historicky silné a silnější než jedna administrativa. Samozřejmě je tu rozkol mezi multilaterálním vnímáním světa a nacionalistickou politikou, kterou razí Donald Trump. Evropa a Kanada se snaží formovat diplomatickou ofenzivu, to je logická snaha,“ přemítá nad stavem věcí Boháček.

Profesor mezinárodních vztahů na Harvardově univerzitě Stephen Walt ve svém textu v listu Foreign Policy vysvětluje, že diplomacie a efektivní zahraniční politika závisí na porozumění prioritám ostatních zemí a schopnosti předvídat reakce na vlastní kroky. A v tom podle něj Trump selhává.

„Trumpův diplomatický styl spočívá v přesvědčení, že USA mají takřka neomezenou kapacitu vynucovat svoji vůli výhrůžkami. Když pohrozí nedodržením článku 5 NATO, ostatní státy zaplatí. Když vyhrožuje Číně obchodní válkou, prezident Si Ťin-pching přispěchá a udělá vše pro to, aby Trumpa učinil šťastným,“ rozvádí Walt svoji teorii.

Na co vsadí Evropa?

Až doposud se Evropa snažila Trumpův chaotický a agresivní styl přehlížet, a přestože v ní vyvolával obavy, sázela na jednání a možnost nalézt s USA dohodu. Nyní se objevují první náznaky, že by tomu mohlo být opačně. Evropané začínají hledat dohodu proti USA. To ostatně potvrdil svým výrokem francouzský prezident Emmanuel Macron, jenž i v mumraji kolem cel dává najevo svoji touhu stát se hlavním evropským hlasem. „Šest zemí G7 tvoří dohromady větší trh, než jakým je ten americký,“ pravil.

Signálem změny jsou i reálné kroky. Evropská unie uzavřela smlouvu o volném obchodu s Kanadou, je blízko úspěšnému konci jednání s Japonskem a začala se o tomtéž bavit s Austrálií, Novým Zélandem či seskupením jihoamerických zemí Mercosur.

Odklon od USA má však i svá rizika. Šanci vycítil ruský prezident Vladimir Putin, který po letech sporů o poměry na východě Ukrajiny, sankce či vliv Moskvy na volby v západních zemích, lobbuje za užší obchodní spolupráci mezi Ruskem a Evropskou unií. O partnerství má zájem také Čína, což Boháček považuje za riskantní až zastrašující. Na praktiky tamních firem si ostatně stěžovaly také evropské společnosti a EU se loni začala domlouvat na legislativě omezující čínské akvizice u strategických podniků.

Boháček ale stav transatlantických vztahů nevidí tak černě. Základní pilíř světového obchodu podle něj Trumpovu éru překoná a svět nečeká ani globální obchodní válka. „Zatím si jen vyměňují názory a symbolická opatření. Pokud dojde k zavedení cel ze strany EU, ceny v USA začnou růst a dotknou se v první řadě voličské základny Donalda Trumpa. Pak je otázkou, kde se reciprocita zastaví. Právě kvůli velké politické ceně, kterou by za to i Trump musel zaplatit, si nemyslím, že to povede ke globální obchodní válce.“