Aspoň půlku svobody: Íránky se kvůli fotbalu převlékají za muže, hrozí jim i zatčení

Zákony o tom nic neříkají a trestat se nedají, ale stejně se tam téměř nemají šanci prodrat. Řeč je o Íránu, fotbale a tamních ženách na stadionech. Nebylo tomu tak vždy. Za vlády šáha nepředstavovalo společné sledování sportovních utkání žádný problém. Pak přišla islámská revoluce a z podobné zábavy se okamžitě stalo privilegium vyhrazené pouze jedinému pohlaví. V roce 1987 potvrdil ájatolláh Chomejní fatwou stanovisko režimu k účasti žen na sportu. A přestože od té doby uplynulo už téměř čtyřicet let, Íránky stále nemohou jen tak vyrazit na stadion.

Jen výjimečně se objeví zpráva, která jim dá naději: jako třeba když v roce 2006 apeloval u íránské Tělovýchovné organizace za zrušení zákazu (jinak jen málo příčetný) bývalý prezident Ahmadínežád, sám velký fotbalový fanoušek. Nebo když se jeho nástupce Rúhání po volbách dušoval, že přijdou změny. Přišly. K horšímu.

Vyloučení ze společnosti

Tam, kde FIFA udělala krok vpřed a v duchu svého sloganu „Pro dobro hry“ povolila v roce 2014 hráčkám nosit hidžáb, íránský režim už o dva roky dříve o dva kroky couvl a zakázal ženám sledovat na stadionu v Íránu velice populární mužský volejbal. „Vylučování žen ze stadionů je součástí vylučování žen ze společnosti,“ vysvětluje svůj pohled Mína, aktivistka, která se už víc než dvacet let zasazuje o zrušení zákazu. „Írán musí nést následky za to, že nepouští ženy na stadiony.“ Mína, jako řada dalších Íránek, je velká sportovní fanynka a nad oficiálními důvody, kvůli kterým nemají ženy na sportovní utkání mužů přístup, mávne rukou. Podle náboženských představitelů by totiž na stadionech docházelo k nevyhnutelnému nevhodnému mísení obou pohlaví, navíc by jemné ženské uši byly vystaveny hrubému slovníku hráčů a fanoušků a oči otřesnému pohledu na chlapské nohy v trenkách. „Nepovstali jsme v islámskou revoluci proto, aby měly ženy právo chodit na sportovní stadiony,“ nechal se slyšet ájatolláh Mohammad Alí Alawí Gorgání.

Za co vedli ájatolláhového revoluci íránské fanynky moc nezajímá a překvapivě odmítají smířeně sedět v koutě plné vděku za to, že úředníci ušetřili jejich ctěné smysly. Naopak se hlasitě domáhají práva fandit na stadionech svému týmu, jako to dělají muži. V roce 2005 skupina aktivistek zahájila kampaň, jež měla ženám vrátit právo na přítomnost ve veřejných prostorách včetně sportovišť. V témže roce se jim, jak popisuje aktivistka Leila Mouri, zakladatelka organizace Docamedia, podařil husarský kousek: poprvé se dostaly na kvalifikační zápas mistrovství světa 2006, který sehrály v Teheránu Írán s Bahrajnem. Poté shlédly Íránky díky pomoci Korejek, jež stejně jako ostatní cizinky na zápasy mohly svobodně vyrazit, i další zápas, tentokrát s Korejí.

Na stejné zápasy se ale řada žen nedostala. Ty protestovaly před fotbalovým stadionem a dožadovaly se vstupu. „Poprvé od revoluce ženy ukázaly, že chtějí na stadionech být,“ vzpomíná zmiňovaná Mína. Na bílé šátky, kterými si zakryly vlasy, si nechaly natisknout slogan: „Patří mi polovina Svobody.“ Ázádí, jak se jmenuje fotbalový stadion v Teheránu, největší v zemi, totiž v perštině znamená Svoboda. Je to tak trochu paradox, když si uvědomíme, že polovina populace na něj svobodně nemůže přijít. Od aktivistek to nebylo jen velice odvážné, ale také velmi chytré. Ženy totiž nesmí chodit po ulicích prostovlasé a tím pádem nehrozilo, že by se jim šátky se sloganem některý z přihlížejících policistů mohl pokusit strhnout.

Během večera, v němž se odehrál onen pro mnohé (budoucí) aktivistky osudový kvalifikační zápas s Bahrajnem, navíc vznikl film režiséra Dža’afara Panáhího Offside, který zachytil snahu šestice mladých dívek dostat se v mužském přestrojení na zápas. „Fotbalový zápas mi posloužil jako metafora, na níž jsem chtěl ve větším měřítku poukázat na ženskou diskriminaci,“ vysvětloval režisér v rozhovoru pro časopis FilmVision. „Toto téma je ústřední ve všech mých snímcích. To je to, co se snažím v íránské společnosti změnit.“

Odpojený Infantino

Jenže za těch dvanáct let se toho moc nezměnilo, byť se FIFA konečně snaží Írán přimět, aby zákaz zrušil. Zkraje března se dokonce sešel její prezident Gianni Infantino s prezidentem Rúháním. Mohlo by se zdát, že je vše na dobré cestě, kdyby se ještě týž den neobjevila zpráva, že policie zadržela pětatřicet fanynek, které se pokusily dostat na zápas Persepolisu s Esteghlálem, jejž se chystal zhlédnout právě Infantino. „Bylo mi přislíbeno,“ oznámil prezidenta FIFA po návratu do Curychu, „že Íránky budou moct již brzy na fotbalové stadiony. Prezident mi pověděl, že v zemích, jako je Írán, tyhle věci zkrátka trvají trochu déle.“ Když dostal stejnou otázku Infantino v Íránu od místního novináře o poločasu – tedy, kdy budou moci ženy chodit na fotbal –, záhadně vypadl zvuk.

Na stadionech zatčené dívky jsou obvykle pouze předány rodinám, protože jejich jednání nelze kvalifikovat jako trestný čin, jenže ne nadarmo se říká, že když se chce, všechno jde. Své o tom ví i britská Íránka Ghoncech Ghavami, které při návštěvě příbuzných zašla v roce 2014 (údajně v domnění, že je zákaz zrušený) na zápas mužské volejbalové reprezentace. Strávila téměř pět měsíců ve vězením, z toho víc jak polovinu na samotce, a dočkala se obvinění z „protistátní propagandy“.

Ani podobné riziko ale Íránky nezastaví. Pro Euronews odkryla v únoru svůj příběh Zahra, která se po zemětřesení v Teheránu rozhodla, že je na čase splnit si sny, protože co když žádné zítra nepřijde? Připravila si převlek a jako muž se vypravila na fotbal. Z mladé dívky se stal mladík, jen těžko k rozeznání od tisíců dalších proudících na stadion. A není rozhodně sama, kdo volí tuhle cestu. Před pár týdny oblétly svět snímky a videa Íránek, které v mužských převlecích a s umělými vousy sledují zápas FC Persepolis na stadionu Ázádí.

Navzdory březnovému zatýkání se nejen na zápas vypravily, ale ještě zveřejnily své fotky na internetu. Chtěly prý dát především dalším Íránkám najevo, že na stadion se dá dostat a dodat jim odvahu.

„Jedním z největších problémů je, že neexistují žádná psaná pravidla,“ zhodnotil situaci pro BBC sportovní komentátor Mehdí Rostampúr. „Úřady tak mohou ženám zakázat účast na jakékoliv sportovní události si zamanou.“ Ještě nedávno měl tento zákaz Írán společný se svým úhlavním nepřítelem, Saúdskou Arábií. Ani tam, vlastně ze stejných důvodů, nesměly ženy na zápasy mužských fotbalových týmů. To se letos změnilo a v lednu mohly Saúdky poprvé z rodinné tribuny zápas sledovat.

Třeba se Írán nebude nenechá zahanbit. Doteď mohl v rámci neutuchající rivality poukazovat na to, že Íránky mohou ženy alespoň řídit auta, ale i to se má v Saúdské Arábii brzy změnit. Íránským sportovním fanynkám nezbývá než doufat, že náboženské autority nebudou chtít být považovány za nejzpátečničtější režim regionu a ženy na fotbal konečně pustí, byť třeba ne hned do kotle.