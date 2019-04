Assange hraje o život. Čím pobouřil Ekvádor a proč mu hrozí ztráta azylu? | info.cz

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange je znovu v úzkých. Kdysi proti sobě poštval Spojené státy, když zveřejnil tajné dokumenty o válce v Iráku a Afghánistánu, teď pobouřil Ekvádor, který mu posledních sedm let poskytuje azyl na ambasádě v Londýně. Assangeovi tak hrozí, že bude z ekvádorského velvyslanectví velmi rychle vyhnán. Co se stane pak? Bude vydán do Spojených států, kde mu hrozí tvrdý trest? Přinášíme odpovědi na nejpalčivější otázky kolem kauzy, která po letech relativního klidu opět přitahuje pozornost.

Kromě Spojených států, které by zakladatele WikiLeaks chtěly dostat do vlastních rukou kvůli zveřejnění citlivých informací, si na Assange léta brousí zuby i Švédsko. To ho chtělo vyslechnout v případu sexuálního útoku, kterého se měl Assange dopustit v roce 2010. Australský uprchlík obvinění opakovaně odmítal a tvrdil, že vydání do Švédska je jen záminkou pro jeho následné předání Spojeným státům. Posledních sedm let se tak ukrývá na ekvádorské ambasádě v Londýně, kam se dostal i díky sympatiím předchozího ekvádorského prezidenta Rafaela Correy.

Čím si Assange poštval Ekvádor?

Se současnou hlavou jihoamerické země Assange už tak dobré vztahy nemá a není se čemu divit. Proti svému hostiteli rozpoutal malou válku, když minulý týden zveřejnil na portálu WikiLeaks několik let staré fotografie ekvádorského prezidenta Lenína Morena a jeho rodiny.Australský uprchlík kvůli tomu čelí nařčení, že se aktivně zapojil do Correovy kampaně proti stávající hlavě státu. Co Morena pálí nejvíc, je zveřejnění dokumentů týkajících se nelegálních transakcí a úplatků převáděných přes společnost prezidentova bratra.

Moreno tak Assange tento týden obvinil z opakovaného porušování podmínek azylu a podle zdrojů WikiLeaks bude Assange během dnů nebo dokonce hodin z ambasády vyhnán – Ekvádor se na tom už údajně dohodl s Velkou Británií. Přestože Moreno obvinění z korupce odmítá, podle WikiLeaks je hlavním důvodem plánovaného vypuzení známého whistleblowera z ambasády právě zveřejnění informací o korupčním skandálu prezidenta.

Co vystrnadění z ambasády znamená?

Přestože švédská prokuratura v roce 2017 zastavila vyšetřování Assange v případu údajného znásilnění, není zakladatel WikiLeaks v bezpečí. Je totiž součástí jiného trestního řízení za to, že se nedostavil k soudu, kde měl podstoupit slyšení kvůli vydání do Švédska. Podle reportéra a držitele Pulitzerovy ceny Glenna Greenwalda, který případ dlouhodobě sleduje, proto bude zatčen, jakmile opustí budovu ekvádorského velvyslanectví.

„A pak je otázka, co budou dělat britské úřady,“ řekl Greenwald pro australské rádio ABC s tím, že by proti němu mohly vznést vážnější obvinění a dostat ho do vězení alespoň na jeden rok. „Ale stále větší otázkou je to, zda proti němu vznese trestní obvinění americká vláda a požádá o jeho vydání do Spojených států,“ dodává. Vláda ve Washingtonu totiž proti Assangeovi obvinění kvůli úniku vysoce utajovaných informací dosud nepodala. I to se ale může změnit.

WikiLeaks pod vedením Assange odtajnily desítky tisíc soukromých korespondencí a utajovaných spisů ukazujících dvě předešlé administrativy prezidentů George Bushe a Baracka Obamy v nelichotivém světle se všemi jejich pochybeními. Kromě toho však server zveřejnil také ukradené e-maily Johna Podesty – šéfa kampaně tehdejší prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.

Donald Trump v roce 2016, kdy s Clintonovou vedl souboj o Bílý dům, WikiLeaks za únik Podestových e-mailů chválil. Po volbách však lidé z okolí prezidenta zostřili proti Assangeovi rétoriku. Loni v dubnu ministr spravedlnosti Jeff Sessions prohlásil, že vznesení obvinění proti australskému uprchlíkovi zváží.

Vydá Británie Assange do Spojených států?

Pokud by americká administrativa skutečně obvinila Assange ze špionáže, rozhodnutí o jeho vydání přes Atlantik bude v rukou britských soudů. A nelze říct, že by Spojené státy měly navzdory vřelým vztahům s Británií cokoli předem jisté. „Samotná vláda Spojeného království má tendenci být Spojeným státům podřízená, britští soudci však bývají o něco víc nezávislí,“ říká Greenwald pro ABC.

Pokud by šlo o vraždu, znásilnění nebo jiný násilný trestný čin, soudy by s vydáním zřejmě neměly problém. Assange je ale jiný a značně nestandardní případ. „Politické prohřešky, jako je zveřejňování dokumentů – to není nic, k čemu je extradice určena. Ve skutečnosti je to z většiny smluv o vydávání stíhaných osob naopak vyloučeno, a to včetně smlouvy mezi USA a Spojeným královstvím,“ vysvětluje Greenwald, podle kterého je velká šance, že tyto námitky britští soudci vyslyší.

V opačném případě lze čekat, že Assange stihne ve Spojených státech tvrdý trest v podobě dlouhého vězení. Pro Assange může být odstrašujícím příkladem případ Chelsea Manningové, která (ještě před změnou pohlaví jako vojín Bradley Manning) předala WikiLeaks víc než 700 tisíc tajných dokumentů ministerstva zahraničí a Pentagonu. Za vynesení materiálů dostala 35 let vězení, trest jí však před odchodem z funkce výrazně zkrátil prezident Obama. Manningová se tak po téměř sedmi letech dostala na svobodu. Takové štěstí by Assange mít nemusel. Pokud tedy bude z ambasády vyhoštěn, jeho osud budou mít pod kontrolou hlavně britské soudy.