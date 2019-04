Bílý dům udílel prověrky navzdory nesouhlasu expertů. Rizikem může být i Trumpův zeť | info.cz

Téma bezpečnostních prověrek znovu otevřela whistleblowerka Tricia Newboldová, která 18 let pracovala v Bílém domě v oddělení majícím je na starost. Newboldová upozornila kontrolní výbor Sněmovny reprezentantů, že proces se za éry prezidenta Donalda Trumpa stal značně netransparentní a docházelo podle ní k udělování prověrek lidem, kteří by je z mnoha důvodů získat neměli.

Mezi nejčastěji přehlížená rizika patřily vazby na zahraniční politiky a byznysmeny, střety zájmů, finanční problémy, údajná kriminální činnost nebo drogové delikty. Bílý dům také často uděloval tzv. dočasné prověrky, jež zajistily dotyčným osobám statut prověřené osoby po dobu procesu.

Podle Newboldové, která sloužila v éře republikánských i demokratických prezidentů, současná administrativa ignorovala nedoporučující stanovisko v celkem 25 případech. Dotyční tak navzdory obavám zpravodajských služeb získali přístup k citlivým a utajovaným vládním dokumentům.

„Cítím, že právě teď je to má poslední naděje na navrácení integrity zpět do našeho úřadu,“ vysvětlila Newboldová, proč se nyní obrátila na kongresmany. Republikáni v kontrolním výboru mají ale jiný názor. Tvrdí, že nešlo o masivní pochybení. Newboldovou popisují jako nespokojenou zaměstnankyni, která prý neměla detailní informace o rozhodování.

Newboldová byla letos v lednu suspendována na 14 dní bez toho, aniž by někdy předtím byla potrestána. Čím se měla provinit, není zřejmé. Každopádně po návratu ji přeřadili na nižší pozici a už nadále neměla přímý vliv na udělování bezpečnostních prověrek.

Jak to bylo s Kushnerem?

Nejzajímavějším tvrzením veteránky Bílého domu je zmínka o udělení prověrky tzv. „Úředníkovi 1“. Měl ji získat navzdory nedoporučujícím stanoviskům Newboldové a její kolegyně, které upozornily na „vážné diskvalifikační faktory“, zahrnující kontakt se zahraničními vlivy nebo obchodní zájmy. List Washington Post zjistil, že pod anonymním označením se skrývá zeť a poradce prezidenta Trumpa Jared Kushner.

Kushnera identifikovalo několik nejmenovaných zdrojů deníku seznámených s dokumenty, které Newboldová poskytla výboru. Není to přitom poprvé, co se u manžela Trumpovy dcery Ivanky objevují pochybnosti, jakým způsobem bezpečnostní prověrku získal. Prověřování Kushnera se dlouho vleklo, trvalo déle než rok a vstupoval do něj i prezident.

Kushner získal nejprve dočasnou prověrku na stupeň přísně tajné. Loni v únoru mu ji ale tehdejší personální šéf Bílého domu snížil pouze na stupeň tajné, což znamenalo, že by se Kushner nedostal k některým zvláště utajovaným dokumentům. Trump měl v tu chvíli zareagovat a osobně nařídit Johnu Kellymu, aby mu prověrku vrátil zpět. Prezident má právo udělovat dočasné bezpečnostní prověrky, Demokraté nicméně namítají, že takový postup je nebezpečný, jelikož může dojít k přehlédnutí některých rizik.

Stálou bezpečnostní prověrku získal Kushner loni 1. května stejně jako jeho žena, Trumpova dcera Ivanka. Podepsaný je pod ní člověk s iniciály CLK, což odpovídá jménu Carla Klinea, tehdejšího šéfa Newboldové. Ta před výborem vypověděla, že Kline o udělení prověrky rozhodl navzdory jejímu zamítavému stanovisku.

Klineův obhájce se k případu odmítl vyjádřit, stejně tak Bílý dům, jehož mluvčí Sarah Sandersová prohlásila, že téma bezpečnostních prověrek nikdy nekomentuje. Demokratická většina v kontrolním výboru nicméně rozhodla, že si Klinea předvolá, aby svoji roli v případu objasnil.

Za zmínku stojí i fakt, že Kushner neúspěšně žádal i o nejvyšší stupeň prověrky umožňující přístup k nejcitlivějším materiálům. Ten udílí konkrétní agentury jako CIA nebo NSA.

Zadlužený Kushner se stýkal s Rusy i Saúdy

Důvodů, proč Kushner mohl mít se ziskem prověrky potíže, je hned několik. Washington Post minulý rok informoval, že zahraniční státníci se domlouvali na způsobech, jak na Kushnera zatlačit skrze jeho chabé zkušenosti v zahraniční politice nebo finanční potíže. Kushner přišel do Bílého domu ve chvíli, kdy jeho rodinné firmy byly výrazně zadlužené. Mezi státy, které možnost tlaku na Trumpova zetě zvažovaly, měly být například Spojené arabské emiráty, Čína, Izrael nebo Mexiko.

Kushnera také vyslýchal zvláštní vyšetřovatel ruských zásahů do prezidentských voleb Robert Mueller i zákonodárci v Kongresu. Spolu s prezidentovým synem Donaldem juniorem a tehdejším šéfem Trumpovy kampaně Paulem Manafortem se Kushner účastnil schůzky s ruskou právničkou údajně napojenou na Kreml Nataljí Veselnickou, která měla mít kompromitující materiály na Hillary Clintonovou.

Po zvolení měl také s tehdejším ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem domlouvat zřízení komunikačního kanálu mezi Washingtonem a Kremlem. Ten nakonec nevznikl a Kushner se od záměru distancoval.

Muellerova zpráva sice tvrdí, že se Trump ani jeho spolupracovníci vědomé konspirace s Rusy nedopustili, shrnutí publikované ministrem spravedlnosti však neobjasnilo okolnosti zmíněné schůzky ani další Kushnerovy aktivity.

Třetím důvodem, který Kushnerovi přitěžuje, jsou jeho přátelské vztahy se saúdskoarabským korunním princem Mohamedem bin Salmánem, známým pod zkratkou MbS. Kushner od příchodu do Bílého domu prezentuje MbS jako věrného spojence. Oba muži spolu komunikují skrze aplikaci WhatsApp, což samo o sobě vyvolává obavy.

Kushner je klíčovou figurou mimo jiné proto, že je poradcem, jemuž Trump naslouchá ze všech nejvíce. Má na starosti agendu Blízkého východu a připravuje zásadní plán na řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Zároveň to byl on, kdo přesvědčil Trumpa k loňskému přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Kushner prohlásil, že okolnosti udělení bezpečnostní prověrky nebude komentovat. Odmítl ale, že by představoval riziko pro národní bezpečnost. „Během posledních dvou let jsem obviňovaný z různých věcí. Všechny se ukázaly být nepravdivé,“ řekl ve vysílání televize Fox News. Jeho tým obhájců následně napsal prohlášení, v němž tvrdí, že jejich klient získal prověrku bez pomoci tlaků zvenčí.

Podobně v minulosti mluvili i prezident a jeho dcera. Trump koncem ledna pro New York Times řekl, že nenařídil Kellymu ani jiným úředníkům udělení bezpečnostní prověrky Kushnerovi. Ivanka v rozhovoru pro ABC News v únoru taktéž prohlásila, že její otec se v tomto procesu nijak neangažoval.