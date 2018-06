Boj o Jižní Pacifik: O vliv soutěží Francie, Čína i Austrálie. Ve hře jsou důležité nerosty

Pohádkové počasí, panenská příroda a přátelští obyvatelé. Nová Kaledonie je země jako vystřižená z pestrobarevného žurnálu cestovních agentur. Jenže v jejím případě letos půjde o mnohem víc, než jen o líbivé západy slunce.

Obyvatelé budou mít letos po 20 letech možnost vyslovit se v referendu, zda chtějí zpřetrhat i poslední pouta, která je nyní váží k Francii. Budou si moci zvolit kompletní autonomii, jejímž ideám před třiceti lety padlo za oběť několik lidí při střetech mezi původními obyvateli a Evropany. Před dvěma dekádami pak byly uzavřeny takzvané Dohody z Noumea, které území formálně závislému na Francii přiznály možnost vyhlásit během letošního roku referendum o nezávislosti. Nedávná návštěva prezidenta Macrona na souostroví byla jen stěží náhodná.

Podle mnohých však v sázce nyní není nezávislost, ale výměna vlivů. „Pokud zvítězí hnutí doufající v samostatnost, stane se Nová Kaledonie čínskou provincií,“ shrnul lapidárně možný vývoj Phillipe Gomés, bývalý premiér Nové Kaledonie a v současnosti poslanec francouzského parlamentu.

Nová Kaledonie nyní nemá mnoho pragmatických důvodů, proč by měla chtít francouzskou náruč opustit. Má kvalitní dopravní infrastrukturu, spolehlivé připojení k rozvodné síti nebo dvě oficiální vlajky. Což je všechno flagrantní rozdíl například oproti sousednímu souostroví Vanuatu, které na Francii vyhlásilo nezávislost v roce 1980 a od té doby mnozí místní litují. Většina tamních domácností například není dodnes napojena na elektrickou síť. Zato však má nově vybudované doky, které 60miliony dolarů podpořila - nikoliv nezištně - čínská vláda. V těchto docích totiž mohou kotvit mimo civilních i čínské vojenské lodě.

Přestože hlavní asertivita Číny panuje v Jihočínském moři, velmoc podle mnohých odborníků pošilhává i po Jižním Pacifiku. A není to kvůli katalogové přírodě Nové Kaledonie. Bohatství souostroví se totiž do značné míry skrývá pod zemí, v Nové Kaledonii je totiž až 40 procent všech světových zásob niklu. To je společně se strategickou polohou souostroví dostatečný důvod, proč Čínu zajímá a proč je třeba brát Gomésova slova vážně.

Referendum se sice uskuteční až za pět měsíců, ale Nová Kaledonie jím žije již dnes. Pro odtržení a vyhlášení formální samostatnosti jsou především původní obyvatelé Kanakové, kterých je z 250tisícového obyvatelstva asi 40 procent. Oponují jim především původní Evropané, kterých na ostrovech žije asi třetina. Ti argumentují, že odtržením by území přišlo o štědré dotace plynoucí z francouzské kasy.

Pro ekonomiku Nové Kaledonie by výpadek příjmů z francouzské státní kasy znamenal šok, který by musela kompenzovat jinými způsoby. Turistika je sice na rozvinuté úrovni, ale na to, aby do rozpočtu přinesla dostatek financí na nutné investice, sama nestačí. A k tomu, aby země mohla sama těžit nikl – jehož ceny se na světových trzích v posledním roce opět zvedají – nemá ani peníze, ani technologie. Nejlogičtější by tak byl vstup cizího investora, nejspíše z Číny, která má s tímto modelem bohaté zkušenosti. V posledním desetiletí totiž hojně investovala kvůli přístupu k nerostným surovinám do mnohých afrických států.

V referendu ale mají své želízko v ohni i další státy. Například Francie, která touží po obnovení poněkud oprýskaného leski světové mocnosti. Ta totiž v Evropě často skáče tak, jak Německo píská a pokud by začala ztrácet své zahraniční území, šlo by o prohlubování negativního trendu. „Jde o součást Macronovy strategie. Chce, aby nejen on sám, ale i Francie měla větší slovo v mezinárodních událostech,“ komentovala pro Washington Post Natalie Doylová z Monash univerzity v Austrálii. Odborníci odhadují, že Nová Kaledonie zůstane spojena s Francií - byť samotného Macrona na tomto území během prezidentských voleb volilo jen 13 procent lidí.

Do třetice má co získat, respektive ztratit, i Austrálie, která vnímá Jižní Pacifik jako své vlivové území a jen nerado by přihlíželo čínské expanzi v těchto končinách. „Pokud by jakákoliv zahraniční velmoc rozšířila svou přítomnost v Jižním Pacifiku, znamenalo by to fiasko australské zahraniční politiky,“ tvrdí Rory Medcalf z Australské národní univerzity. „Není sporu o tom, že Austrálie musí Vanuatu a ostatní ostrovy v Pacifiku přesvědčit, že právě ona by měla zůstat hlavním partnerem pro bezpečnost a další rozvoj.“