Boje u východní Ghúty končí. Oblast opouští poslední povstalci, Asad je krůček od vítězství

První autobusy s bojovníky povstalecké skupiny Džajš al-Islám a jejich rodinami dnes začaly odjíždět z města Dúmá, poslední bašty protivládních sil v syrské východní Ghútě. S odvoláním na syrská státní média o tom informovaly světové tiskové agentury. Pokud by všichni bojovníci dohodu o evakuaci přijali, znamenalo by to definitivní vítězství režimu prezidenta Bašára Asada v boji o oblast na východ od Damašku.