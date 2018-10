Bouře kolem Trumpova kandidáta na soudce a údajných sexuálních deliktů neutichá. Bílý dům dal FBI volné ruce

Bílý dům zmocnil Federální úřad pro vyšetřování (FBI), aby rozšířil rozsah vyšetřování údajných sexuálních deliktů kandidáta na post soudce amerického nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha. Oznámil to dnes list The New York Times. Vyšetřovatelé teď mohou vyslechnout prakticky kohokoli, pokud dodrží Senátem stanovený termín jednoho týdne.

FBI podle newyorského deníku vyslechla zatím čtyři svědky. V časově omezení lhůtě, kterou má úřad k dispozici, se ale vyšetřovatelům nemusí podařit rozluštit zásadní rozpory, který se minulý týden při slyšení v Senátu projevily mezi údajným útočníkem Kavanaughem a jeho údajnou obětí Christine Blaseyovou Fordovou. Zatímco soudce provinění popírá, Fordová na něm trvá.

Prezident Donald Trump dnes na tiskové konferenci v Bílém domě oznámil, že už o víkendu zmocnil svého poradce Donalda McGahna, aby FBI uložil rozšířit rozsah vyšetřování. Trump dokonce připustil, že FBI by mohla vyslechnout samotného Kavanaugha. "Bylo by to dobře, je to na nich," řekl prezident.

Za rozhodující považuje šéf Bílého domu stanovisko Senátu, který musí kandidaturu Kavanaugha schválit. "FBI by měla vyslechnout kohokoli v rámci rozumných mezí. Měli by se ale řídit požadavky Senátu, stejně jako se jimi řídím já," řekl Trump.

Hlasování v plénu Senátu o Kavanughovi se mělo původně uskutečnit dnes, ale odklad si vynutil republikánský senátor Jeff Flake. V pátek prohlásil, že minulost Kavanaugha se musí objasnit ještě před hlasováním, a FBI dal na vyšetřování jeden týden.

Bílý dům pak předal FBI seznam čtyř osob, které by úřad měl vyslechnout. Podle amerických právníků je podobná praxe přípustná, i když neobvyklá. Šlo o kamarády Bretta Kavanaugha ze studií Marka Judge a P. J. Smytha, spolužačku Fordové Leland Keyserovou a o Deborah Ramirezovou, další údajnou Kavanaughovu oběť.

Všechny čtyři už agenti FBI vyslechli. Nové nařízení Bílého domu jim nyní umožňuje, aby okruh vyšetřování podle potřeby rozšířili.