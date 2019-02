Brazílii hrozí nová katastrofa. Lidé se bojí protržení další nádrže a nevycházejí ven

Neštěstí v dole na železnou rudu nedaleko města Brumadinho v jihovýchodní Brazílii, kde se před více než týdnem protrhla odpadní nádrž a vyžádala si podle posledních informací už 115 obětí, se může opakovat. A podle místních může k další tragédii dojít brzy. Protržení nádrže, která je ještě pětkrát větší než ta, co stála v Brumadinhu, hrozí také v dole nedaleko historického města Congonhas se známými památkami chráněnými UNESCO. Lidé na nebezpečí upozorňují už několik let, vlastníci společnosti ale nereagují.

„Jsem naprosto traumatizována a budím se strachy. Mám hrůzu z toho, že se něco stane mé malé dceři, a nespouštím ji proto z dohledu. Raději ani nechodím moc ven,“ vypráví pro BBC Brasil Adilene Resendeová, která žije ve městě Congonhas v brazilském státě Minas Gerais na jihovýchodě země.

Asi 80 km odtud se minulý pátek protrhla obří odpadní nádrž v dole na železnou rudu, která stála nedaleké jiného města Brumadinho. Neštěstí, při němž zahynulo podle posledních informací brazilské televize už 115 lidí a 248 se nadále pohřešuje, způsobilo také rozsáhlou ekologickou katastrofu. V tento moment se odhaduje, že toxické bahno a kal, které se vyvalilo z nádrže a vzalo s sebou vše, co se mu připletlo do cesty, zaplavilo území o rozloze asi 248 hektarů.

Historické město Congonhas, kde žije 54 tisíc obyvatel a nachází se v něm známý poutní chrám a je od roku 1985 pod ochranou UNESCO, může potkat podobný osud. I v jeho blízkosti jsou těžební doly s odpadními nádržemi. Jedna z nich byla postavena jen 250 metrů od domů v rezidenční čtvrti Gualter Monteiro. „Žijeme tady přímo pod nádrží. Umírám strachy, nejen kvůli sobě a mé rodině, ale kvůli všem lidem, co tu bydlí spolu se mnou,“ pokračuje asi čtyřicetiletá Resendeová.

Monstrum v Congonhas

Místní obyvatele na hrozící nebezpečí upozorňují už od roku 2013. Důl Casa de Pedra, kterou vlastní společnost Companhia Serúrgica Nacional (CSN) a který funguje již od roku 1913, má jednu z největších odpadních nádrží postavených na zastavěné ploše v celé Latinské Americe. Kapacita nádrže, která tu vyrostla až v osmdesátých letech, je 50 tisíc kubíků, což je pětkrát více než u nádrže, která se protrhla v Brumadinhu.

Místním dávají za pravdu i úřady ve státě Minas Gerais. Na jejich stupnici hodnocení rizika má důl Casa de Pedra číslo šest, což je nejvyšší možný stupeň. V rozhovoru pro BBC prefekt José de Freitas potvrdil, že následující týden proběhne jednání s vlastníky dolu. Dodal však, že pokud oni nebudou souhlasit s odstavením nebo jiným zajištěním dolu proti nebezpečí, město s tím nezmůže prakticky nic.

Společnost CSN s médii nekomunikuje a podle prefekta se k postupnému odstavení nádrže, která je 76 metrů vysoká, nemá. „Zástupci společnosti tvrdí, že je nádrž moderní a že žádné riziko s ní spojené neexistuje. To nám ale říkali i u nádrže v Brumadinhu. Opravdu nám to nahání strach. Je to monstrum, které stojí před Congonhas,“ řekl Freitas.

Ministerstvo pro veřejné záležitosti státu Minas Gerais, které provádělo kontroly v dole Casa de Pedra, uvedlo, že v roce 2013 a poté i v roce 2017 našlo na stavbě nedostatky. Pravděpodobně už tak z ní nyní do okolí uniká kal a znečišťuje místní vodu.

Podle prefekta de Freitase odpadní nádrž neměla na tomto místě nikdy vyrůst. „Je to přímo v obydlené čtvrti, která tu stála mnohem dříve. Považuji to za obrovskou nezodpovědnost tehdejších úřadů, které stavbu schvalovaly. Tohle se může stát jen v dostatečně nerozvinutých zemích,“ uvedl.

Největší neštěstí v dějinách Brazílie

Protržení odpadní nádrže v městě Brumadinho není jedinou katastrofou, která postihla stát Minas Gerais. V roce 2015 tu došlo k podobném neštěstí ve městě Mariana. Voda s jedovatým bahnem, která obsahovala mimo jiné rtuť a arsen, se dostala do řeky Doce. Kal spolu s ní pak putoval více než 500 kilometrů a dostal se až do Atlantického oceánu.

Mluvilo se tehdy o největší ekologické katastrofě v historii Brazílie, protože kromě života v řece bahno zničilo lesnatá území o rozloze přibližně 900 hektarů v jejím okolí. Zemřelo 19 lidí a vyhynulo několik druhů organismů v řece. Ekologové se dodnes obávají o populace delfínů, velryb a dalších mořských živočichů, kteří žijí u pobřeží Brazílie.

Oba doly, jak v Brumadinhu, tak v Marianě vlastnila nadnárodní společnost Vale. Ta se neštěstí omluvila, zodpovědnost za něj ale zatím nepřijala. Rodinám obětí a pohřešovaným v Brumadinhu nabídla 100 tisíc realů (přibližně 610 tisíc korun).

Vláda brazilského prezidenta Jaira Bolsonara pozastavila činnost společnosti a ministerstvo životního prostředí jí udělilo dvě pokuty. Soud dále zablokoval její účty s celkem šesti miliardami reálů (asi 35,6 miliardy korun), které se mají případně použít na případné odškodnění a náhradu škod.