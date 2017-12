Brusel udeřil na Polsko. Poprvé sáhl po obávaném článku sedm, Varšava může přijít o některá práva

Timmermans před novináři upozorňoval především na kontroverzní reformu polské justice, která podle kritiků dostává soudce pod vliv politiků. „Věřím, že každý obyvatel EU má právo na nezávislou justici,“ zdůraznil Timmermans. Právo podle něj musí být uplatňováno stejně napříč unií. „Soudci jsou garantem, musejí operovat nezávisle na politické reprezentaci,“ zdůraznil místopředseda komise.

O podobě Polska se nebude rozhodovat v Bruselu, ale v Polsku, uvedl mimo jiné Timmermans, který si je podle svých slov vědom, že radikální krok komise bude kritiky vnímaný jako útok na polskou suverenitu. Nejedná se podle něj o Polsko samotné, ale o evropské společenství jako celek.

It is with a heavy heart that we have activated Article 7(1). But the facts leave us with no choice. We have no other option. This is not just about Poland, it is about the EU as a whole. We continue to hope that we can enter into a more fruitful dialogue.