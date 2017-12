Brusel vytyčil Britům jízdní řád brexitu. Přechodné období končí nejpozději za tři roky

Evropská komise nabídla zemím EU směrnici pro další fázi rozhovorů o brexitu. Takzvané přechodné období by podle ní nemělo být delší než do konce roku 2020. Osmadvacítka by během té doby pokračovala v celní unii i jednotném trhu se všemi jeho výhodami. V Británii by po tu dobu dál plně platilo právo EU.