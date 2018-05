Bývalý šéf Mossadu: Izrael důkaz o íránských zbraních nemá, nic nového nenašel

Dokumentace o íránském zbrojním programu, již získal Izrael při operaci své rozvědky Mossad, neobsahuje žádný nezvratný důkaz o íránských zbrojních aktivitách. V rozhovoru s izraelským armádním rozhlasem to dnes řekl bývalý velitel Mossadu Danny Jatom. Dokumentace podle něj neobsahuje nic, co by Izrael už nevěděl, ale pro některé jiné státy může být nová. O nalezení tajných spisů informoval v pondělí izraelský premiér Benjamin Netananjahu. Podle Jatoma spočívá význam dokumentů v tom, že poskytují náhled na vojenskou strategii Íránu

Ani tyto informace ale podle Jatoma už dnes nejsou aktuální. „Jsme dnes v jiné situaci, z prezentace premiéra Netanjahua nevyplývá porušení jaderné dohody,“ sdělil Jatom.

Netanjahu tvrdil, že nalezené spisy dokazují, že Írán po podpisu dohody o svém jaderném programu v roce 2015 lhal a dále se zabýval rozšiřováním svých schopností v oblasti vývoje jaderných zbraní a uchovával si náležitou dokumentaci. Izrael a USA tlačí na vypovězení jaderné dohody z roku 2015, protože podle nich neplní svůj účel - nezabrání Íránu obstarat si v budoucnu jadernou zbraň.

K tomu, zda mají USA od dohody z roku 2015 odstoupit, Jatom řekl, že by to pro USA nebylo dobré. „Teď je možnost vyjednávat, bez dohody nebude. Musíme do této dohody dostat téma raket a vynutit si hlubší inspekce (íránských provozů),“ řekl Jatom. Plnění jaderné dohody kontrolují inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří tvrdí, že Írán zatím dohodu plní.

Íránské balistické raketyautor: Info.cz

Inspektoři MAAE podle Jatoma dostali zadání kontrolovat plnění dohody, ne se zabývat tím, co bylo před ní. „Inspektoři ani nežádali o vstup do vojenských objektů, což měli a Íránci jim to měli dovolit. Nebude-li Írán souhlasit se zahrnutím nových požadavků, jakými jsou raketové systémy a ukončení podpory terorismu, pak bude dost času na vypovězení dohody,“ řekl Jatom.

Dodal ještě, že se Íráncům nelíbí aktivity Mossadu na jejich území a že se budou snažit poměr sil vyrovnat. Chtějí se také pomstít za nedávný útok na syrskou základnu, kterou využíval íránský personál. Útok se připisuje Izraeli. "Mají ale (Íránci) problém. Odveta v Izraeli může vyvolat něco mnohem většího, oč nemají zájem," řekl Jatom.

V Izraeli se postupně zveřejňují detaily o operaci Mossadu. Podle nich agenti přivezli dokumentaci na 183 disketách v únoru, po dvou letech od té doby, co se o existenci dokumentů rozvědka dověděla. Byly v průmyslovém areálu v teheránské čtvrti Šúrábát v budově, která měla vypadat jako opuštěný sklad. Agenti tam pronikli 31. ledna, Íránci to zjistili a byli údajně agentům v patách. Podle zdrojů z rozvědky, jež citoval server Ynet, v Íránu vědělo o existenci tohoto archívu tak málo lidí, že Teherán byl v šoku, když zjistil, že se někomu podařilo dokumentaci vypátrat. Dva dny po prolomení skladu Íránci poslali ze Sýrie dron do Izraele, což byla zřejmě reakce na operaci Mossadu.