Čaputová má problém. Nejspíš porušila zákon a neměla se stát advokátkou | info.cz

Na nesrovnalosti v životopise slovenské prezidentské kandidátky jako první upozornil slovenský bloger Alfi, který zveřejnil několik otázek pro její volební tým. Není bez zajímavosti, že dosud nedostal žádné odpovědi, stejně jako konzervativní web Postoj.sk, který se případu věnuje. Tento web tvoří zkušení novináři s blízkým vztahem k církvi. Kauze postupně zaznamenávají i další slovenská média.

Čaputová – stejně jako Taťána Malá – podle veřejně dostupných dat vykonávala koncipientskou praxi stovky kilometrů daleko. Místo svého podnikání měla v Pezinku, ale praxi měla v Bánské Bystrici (vzdálenost zhruba 200 kilometrů) a v Bratislavě. Pokud by slovenská advokátní komora o těchto skutečnostech věděla, nemusela by tehdy připustit nynější prezidentskou kandidátku k advokátní zkoušce.

Slovenský bloger ovšem upozorňuje na ještě závažnější pochybení, která vyplývají i ze životopisů Čaputové na sociální síti Linkedin či z majetkového přiznání na stránkách slovenské pobočky Transparency International. Oba životopisy se mírně liší, ale z obou vyplývá, že prezidentská kandidátka a aktivistka vykonávala během koncipientské praxe celou řadu činností a měla založenou živnost. To je sice podle zákona možné, ale jen se souhlasem advokátní komory, o nějž Čaputová nepožádala a živnost tak fakticky zamlčela.

Advokátní komora o ničem nevěděla

Koncipientskou praxi favoritka nadcházejících voleb vykonávala od roku 2005 do roku 2010. Zkoušku složila v roce 2010. Slovenská advokátní komora tvrdí, že podle dokumentů, které tehdy Čaputová předložila, neměla důvod pochybovat, že splňuje podmínky. „V rámci dispozice a dokumentů nám tehdy dostupných, jsme měli za prokázané, že splnila všechny předpoklady pro postup k advokátní zkoušce, kterou řádně složila,“ uvedla pro INFO.CZ mluvčí Slovenské advokátní komory. Podle ní komora neměla informace o další činnosti Čaputové, která by s koncipientskou praxí nešla dohromady.

Čaputová dle veřejně dostupných dokumentů během koncipientské praxe vykonávala činnost konzultační v oblasti řízení a managementu organizací, organizační poradenství, organizování seminářů, kontrolu transpozice práva EU, analytické činnosti a reklamní a propagační činnost. Podle vyjádření právníků, které oslovilo INFO.CZ a již si nepřejí být jmenováni, by minimálně ve třech z těchto případů komora činnost neschválila, zejména pak u konzultací a u reklamy a propagace.

Pokud by Čaputová výše uvedená fakta nahlásila, musela by pravděpodobně některou z činností ukončit a musela by změnit místo vykonávání koncipientské praxe. Podle slovenských zákonů ovšem nemá Slovenská advokátní komora povinnost zkoumat údaje, které jí uchazeči o složení advokátní zkoušky předloží. V obdobném duchu na zjištění reaguje i Čaputové mluvčí. „Co se týče povinnosti ohlásit výkon živnosti během koncipientské praxe, tak v době, kdy praxe trvala, tak tato povinnost neexistovala. Vznikla až změnou zákona v roce 2013, tedy dávno po složení advokátské zkoušky,“ uvedl podle HNonline.sk. Jak informoval portál Pravda, Čaputová činnost advokátky pozastavila a k dnešnímu dni – zjevně v reakci na zjištění – požádala o vyškrnutí ze seznamu advokátů.