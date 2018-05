Čečensko jako zapomínaná kolébka teroristů. Útočili v Rusku, ale také ve Spojených státech

Život v Čečensku se v uplynulých letech postupně vrátil na místní poměry do normálu, i za přispění štědrých dotací Moskvy. Kadyrov je však kritizován za pošlapávání lidských práv, podle analytiků se to ale Moskvě jeví jako přijatelná cena za stabilitu. Povstalci se mezi tím ještě více radikalizovali a stále podnikají izolované útoky a jejich akce se přelily i do sousedních oblastí a do centrálního Ruska. Největší masakr se udál 1. září 2004, kdy asi 30 pročečenských ozbrojenců vniklo do školy ve městě Beslan v Severní Osetii a zadrželo 1120 lidí. Zásah ruských ozbrojených si vyžádal 331 obětí z řad rukojmích (186 byly děti); zabito bylo 31 teroristů a 12 příslušníků speciálních sil.

„Je to vůle Alláha.“ Čečensko se pro IS stalo oblíbeným zdrojem radikálů, teď se tam vrací

Výběr teroristických útoků v Evropě a USA, které nesly čečenskou stopu:

26. října 2002 - Po útoku komanda na moskevské divadlo Dubrovka obsazené přes dva dny čečenskými teroristy zahynulo 129 civilistů a 40 teroristů. Většina lidí zemřela na následky otravy plynem, který byl použit při zásahu. K odpovědnosti za útok se přihlásil čečenský polní velitel Šamil Basajev.

6. února 2004 - Sebevražedný atentátník způsobil výbuch v moskevském metru mezi stanicemi Paveleckaja a Avtozavodskaja; zahynulo 41 lidí včetně atentátníka a na 120 osob bylo zraněno. K útoku se později přihlásila skupina čečenských povstalců. Tři spolupachatelé byli za útok odsouzeni na doživotí.

24. srpna 2004 - Téměř souběžně se zřítila dvě ruská dopravní letadla TU-134 a TU-154, která v rozmezí 40 minut startovala z letiště Domodědovo v Moskvě. Při haváriích, které způsobily dvě čečenské sebevražedné atentátnice, zahynulo 89 lidí.

5. dubna 2013 - V cíli mezinárodního maratonu v americkém Bostonu explodovaly dvě amatérsky vyrobené bomby ukryté v černých pytlích zhruba 100 metrů od sebe; stalo se tak zhruba dvě hodiny poté, co cílovou páskou proběhl vítěz. V důsledku explozí zemřeli tři lidé včetně osmiletého chlapce a 264 osob bylo zraněno, z toho 17 lidí bylo v kritickém stavu. Pachateli byli bratři čečenského původu narození v Kyrgyzstánu Džochar a Tamerlan Carnajevové, kteří v USA žili několik let. Starší Tamerlan byl zabit při přestřelce s policií, Džochar byl těžce zraněn a v roce 2015 odsouzen k trestu smrti. Soud také potrestal několikaletými tresty za maření vyšetřování čtyři známé bratrů Carnajevových, kteří se snažili zamést stopy po útočnících. Džochar podle amerického vládního zdroje řekl, že útok byl pomstou za americkou invazi do Afghánistánu a Iráku.

12. května 2018 - Jednoho mrtvého a čtyři zraněné si vyžádal útok nožem v centru Paříže. Útočníka, který byl podle médií čečenského původu, policie zastřelila. Incident úřady vyšetřují jako možný teroristický čin. Radikální organizace Islámský stát (IS), která se hlásí k většině útoků na Západě, útočníka označila za svého bojovníka.