Černí koně světové politiky. 4 muži, jejichž hvězda vyjde v roce 2018

Egyptský bojovník za práva chudých. Pákistánský populista s anglickými školami. Drsňák z brazilského ministerstva obrany. Tajuplný kubánský stalinista, který může nahradit Raúla Castra. INFO.CZ připravilo profily politiků, jejichž jména by se mohla v příštím roce často skloňovat.

Chálid Alí - Egypt

Nejpozději 8. května 2018 začnou prezidentské volby v Egyptě. Vzhledem ke geopolitické pozici země půjde o jednu z nejdůležitějších událostí regionu, která svým dopadem může překreslit politickou šachovnici. Současný prezident al-Sísí okolo možnosti, že by znovu kandidoval, zatím předvádí vytrvalý politický tanec, dá se ale předpokládat, že kandidovat bude. Z jeho budoucích soupeřů je nejzajímavější osobností Chálid Ali.

Pětačtyřicetiletý právník Alí se angažoval v mnoha veřejně sledovaných událostech. Pro jeho kandidaturu je nejdůležitější boj, který svedl za zvýšení minimální mzdy pro dělníky. Díky tomu se mezi nimi stal dobře známou a milovanou osobností. U soudu se statečně postavil i všemocné armádě.

Na prezidenta neúspěšně kandidoval už v roce 2012, od té doby vytrvale posiloval svou pozici. Není stranickým kandidátem, nikdy ani nebyl členem žádné strany. Sám sebe označuje za kandidáta chudých a slibuje, že v Egyptě vyhlásí boj chudobě a sociální nespravedlnosti. Pokud se mu povede získat plošnou podporu občanských iniciativ, je možné, že do egyptské politiky ještě hodně zasáhne. Pokud se nestane prezidentem, dá se předpokládat, že kolem něj vznikne nový politický subjekt, který využije “díru na trhu” na levém konci politického spektra.

Imran Chán - Pákistán

Dne 15. června proběhnou všeobecné volby v Pákistánu. Pokud se nestane něco opravdu nepředvídatelného a nepředvídaného, zvítězí v nich Muslimská liga, která podle posledních průzkumů může dokonce dosáhnout na možnost sestavit jednobarevnou vládu. Černým koněm voleb je Imran Chán, pětašedesátiletý bývalý špičkový hráč kriketu a filantrop, šéf strany Insaf neboli Pákistánské hnutí za spravedlnost.

Průzkumy Insafu slibují zhruba 17 procent hlasů. Vzhledem k tomu, že očekávaný vítěz voleb, Muslimská liga, bude jen těžko hledat společnou řeč s Pákistánskou lidovou stranou Bilawala Bhutta, může Chán snadno dosáhnout na vládní pravomoc.

V takovém případě je možné, že se politika jaderné mocnosti značně rozkolísá. Khan je totiž mistrem populismu. Dá se tvrdit, že Chán je v pákistánské politice virem, proti kterému není obrany. Má totiž anglické prestižní vzdělání a všechno, co se v Evropě naučil, používá k tomu, aby vybudoval vlastní moc. Klasičtí pákistánští politici těžko hledají způsob, jak jeho přitažlivé demagogii čelit. To je problematická situace. Chán totiž volá po národní sebeúctě, což lze chápat taky jako vyhlášení tvrdě protiindického kurzu. V důsledku může dojít k eskalaci napětí mezi oběma zeměmi - a to může mít nevyzpytatelné následky.

Aldo Rebelo - Brazílie

Jihoamerickou regionální velmoc čeká v roce 2018 to, čemu se u nás říká supervolební rok. Největší pozornost se ale bude upírat na volby hlavy státu. Současný prezident Michel Temer prokázal zcela mimořádnou schopnost politického přežití. Brazilci jsou už ale podle mnoha signálů znechucení tím, jak masivně zkorumpované struktury Temerova strana MDB (Brazilské demokratické hnutí) během své vlády dokázala vytvořit. Prokurátoři navíc objevují další a další příklady podplácení a tunelování.

Brazilská domácí politika je značně roztříštěná a pohybuje se na ní ne méně než deset stran, které mají možnost výrazně promluvit do voleb. Stále větší pozornosti se přitom dostává Brazilské socialistické straně a jejímu nejvýraznějšímu představiteli Aldo Rebelovi.

Tento jednašedesátiletý politik se těší dlouhodobé podpoře vlivné vrstvy brazilských farmářů. Právě Rebelo je totiž mužem, jehož legislativní aktivita umožňuje kácení deštných pralesů. V posledních vládách navíc zastával vlivné pozice. Byl ministrem pro inovace a šéfem mocného ministerstva obrany. Profiluje se jako muž, který Brazílii přinese vládu pevné ruky a pozutíná chapadla korupčních chobotnic.

Miguel Díaz-Canel - Kuba

Kuba rovná se Castro, Castro rovná se Kuba. Tahle rovnice po více než půl století přestane platit. Kubánci budou v roce 2018 volit nové Národní shromáždění a to následně zvolí kubánského prezidenta. Raúl Castro už kandidovat nebude, vláda jeho rodu nad ostrovem končí. Novým prezidentem by se mohl stát Miguel Díaz-Canel, stávající pravá ruka Raúla Castra.

Mnoho o něm není známo. Je mu sedmapadesát let, má dvě děti, povoláním je inženýr - elektrotechnik. Má podporu v akademických kruzích. A také je zastáncem tvrdé linie, takže se od něj nejspíš nedá čekat, že by jeho vláda přinesla nějaké skokové uvolnění poměrů na Kubě.

Naopak, existuje riziko, že Díaz-Canel ještě přitvrdí. Může k tomu dojít v případě, že se nebude cítit pevně v sedle. Analogický případ ze Severní Koreje varuje.