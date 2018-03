Chci se vrátit domů, psal prý Putinovi otrávený Skripal. Kreml podle přítele žádal o odpuštění

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal psal prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby mu dovolil vrátit se domů. Britské BBC to řekl Skripalův přítel ze školních let Vladimir Timoškov. Kreml popírá, že by podobný dopis obdržel. Skripala a jeho dceru v jihoanglickém městě Salisbury otrávil na začátku března neznámý útočník nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Oba stále zůstávají v kritickém stavu v nemocnici. Londýn z otravy obviňuje Moskvu, Kreml to rezolutně odmítá.