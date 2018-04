Čína už půl století předvádí ekonomický zázrak. A stále není u konce s dechem, tvrdí Warren Buffett

Co čínská ekonomika posledních 50 nebo 60 let předvádí, je naprostý zázrak. Evidentně pro svou ekonomiku našli „tajnou přísadu“, stejně tak jako Spojené státy nalezly před staletími tu svou, řekl v rozhovoru s Yahoo Finance legendární investor Warren Buffett. Podle něj má druhá největší ekonomika světa skvělé vyhlídky stále před sebou.

Čínský ekonomický zázrak se začal psát v prosinci 1978, kdy vicepremiér Teng Siao-pching představil svůj balíček ekonomických a politických reforem. Ty vedly k postupnému zvýšení životní úrovně obyvatelstva, otevření země zahraničnímu obchodu a k investicím. Především díky těmto reformám má nyní Čína druhou největší ekonomiku světa, hned po USA.

Země však míří výše. Podle londýnského Centra pro ekonomiku a obchodní výzkum by měla čínská ekonomika překonat tu americkou už v roce 2032. Buffett souhlasí, že Čína spojené státy dožene a předežene, potrvá to však podle něj o něco déle. „Tento scénář je ještě daleko,“ argumentuje s tím, že nejdůležitější je naplno využít lidský potenciál, který má země k dispozici.

Od roku 1978 čínská ekonomika roste průměrným tempem 9,5 procenta ročně, a to přesto, že v posledních letech mírně zpomaluje. Za posledních pět let si připsala „jen“ růst o 6,9 procenta, hrubý domácí produkt USA se mezitím zvýšil o 2,3 procenta. Nepoměr v růstu je nicméně daný odlišnou srovnávací základnou. Zatímco letos by HDP Spojených států měl dosáhnout 20 bilionů dolarů, čínská ekonomika dosáhne na 13 bilionů.

Ekonomikám obou zemí nicméně může uškodit obchodní válka, na jejímž prahu nyní stojí. Spojeným státům – podobně jako dalším světovým zemím – vadí dovoz levné čínské oceli, a proto na ni nedávno uvalily dodatečné clo. Čína v odvetě zavedla cla na více než sto amerických výrobků a odborníci se obávají, že protekcionistická opatření se mohou snadno vymknout kontrole.