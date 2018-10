Čínský obr CITIC převezme podíl CEFC i v ruské státní Rosněfti

Podle ruského listu Vědomosti převezme po “bankrotu CEFC” čínská státní agentura CITIC i jeho podíl v ruské státní ropné společnosti Rosněfť. Vědomosti citují dva na sobě nezávislé zdroje. Podle prvního by měl CITIC převzít podíl CEFC v Rosněfti, včetně pětiletého závazku dodávek 10 mil tun ropy ročně, přímo, tedy bez účasti CEFC, prostřednictvím své divize CITIC Resources. Druhý zdroj uvádí, že podle alternativního plánu by měl CITIC převzít podíl v Rosněfti prostřednictvím singapurské pobočky CEFC, která přejde do portfolia CITICu.