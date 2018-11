Čínský vůdce Si se prohlásil za apoštola volného obchodu. Skutečnost je ale jiná

Čína se snaží ukázat, že není jen vývozcem, jak ji obviňují vyspělé země, ale také významným dovozcem a garantem svobody mezinárodního obchodu. Zorganizovala proto v Šanghaji dvoutýdenní mezinárodní dovozní veletrh China International Import Expo. Podle Pekingu je v pondělí otevřený veletrh největším veletrhem na světě, zúčastní se ho přes tři tisíce firem, sto tisíc obchodníků a navštívilo ho několik zahraničních státníků včetně například litevské prezidentky Dalii Grybauskaitėové, prezidenta Dominikánské republiky Danila Mediny nebo českého prezidenta Miloše Zemana.

Čínský prezident a vůdce vládnoucí komunistické strany Si Ťin-pching při této příležitosti přednesl projev, v němž zdůraznil nezastavitelnost globalizace a přislíbil další otevírání čínského trhu zahraničním obchodníkům a investorům. Komentátoři to hodnotí jako snahu nahradit Spojené státy v roli propagátora volného mezinárodního obchodu a podporovatele mezinárodních obchodních organizací. Si Ťin-pching také nepřímo obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přivedl Spojené státy na pokraj velké obchodní války s Čínou, z dravčího a neférového chování.

„Jak se globalizace prohlubuje, praktiky 'zákonů džungle' a přístup 'vítěz bere vše' vytvářejí cestu do slepé uličky,“ prohlásil čínský komunistický vůdce se zřejmou narážkou na Donalda Trumpa, který si neustále stěžuje, že na současném stavu obchodu tratí Spojené státy, které by naopak měly získávat. Slovům Si Ťin-pchinga přizvukoval i český prezident Miloš Zeman, který se s čínským prezidentem tentýž den setkal. Podle agentury ČTK vyjádřil solidaritu s Čínou v souvislosti s obchodní válkou, která podle něj vůči ní ze strany Spojených států směřuje. „Důvod, který mě k tomu vede, je velice prostý. Jsem proti jakémukoliv protekcionismu,“ prohlásil Miloš Zeman.

INFOGRAFIKA: Nová Hedvábná stezkaautor: INFO.CZ

USA sice začaly jako první proti Číně uplatňovat nová cla, ale americký prezident Donald Trump si z velké části oprávněně stěžoval na předchozí čínské praktiky, které neměly s volným obchodem nic společného. Trumpovi šlo primárně o to, že Čína má velký obchodní přebytek se Spojenými státy, ale jeho konání podpořilo rovněž to, že Peking uplatňoval vyšší dovozní cla na americké zboží než Washington na čínské. V průměru o několik procentních bodů. Trump si také stěžoval na to, že čínské firmy i zaměstnanci státu se pokouší krást americké vynálezy a patenty. V Číně se to svým způsobem stalo státní politikou a nepřímo součástí státní strategie „Made in China 2025“. Nehledě na to, že v Číně existují celá odvětví, kam nesmějí vkročit cizí firmy.

Čínský prezident teď v Šanghaji tvrdil, že je pro volný obchod a sliboval snížit překážky pro cizí investice v Číně. Jenže šlo o všeobecnou proklamaci. Nic konkrétního. Téměř to samé prohlásil už na prestižním Světovém ekonomickém fóru ve švýcarské Davosu loni v lednu a poté letos v dubnu v čínském Hainanu na Boao Forum for Asia, což je čínská obdoba Davosu. Žádné velké otevření čínské ekonomiky se ale v posledních letech ani měsících nekonalo. „Když řeknete naše dveře a náš trh jsou otevřeny, je to velmi dobré. Teď je ale důležité, aby Čína naplnila svá slova činy,“ zhodnotil vystoupení čínského prezidenta pro list Financial Times belgický ministr Kris Peeters.

Si Ťing-pching teď slíbil uvolnit omezení pro zahraniční investory do čínského zemědělství, hornictví, školství a zdravotnictví, ale to už udělal několikrát. Navíc se v Číně chystají přijmout nový zákon o zahraničních investicích. Ten sice usnadní život zahraničním podnikatelům, ale zároveň pro ně nadále zůstane velká část čínské ekonomiky uzavřena a Peking se k nim bude chovat jinak, tedy méně příznivě než k vlastním firmám. Jak píše americký list The Wall Street Journal, analytici upozorňují na to, že Si Ťin-pching rozhodně nechystá žádné velké ekonomické reformy.

Evropští podnikatelé kritizují čínského prezidenta za „reformní deficit,“ tedy zpomalení protržních reforem, které začaly v osmdesátých letech minulého století. Ve skutečnosti nasazuje v mnoha směrech právě opačný kurs. Podporuje například slučování státních podniků do velkých konglomerátů, přičemž tvrdí, že se musí stát pilířem čínské ekonomiky. Pod stranickou kontrolu se rovněž snaží dostat i velké soukromé firmy.

Si ale zároveň hledá spojence ve své obchodní válce se Spojenými státy. Snaží se zabránit tomu, aby se proti Pekingu spojily USA a státy Evropské unie a přidaly se k nim další země jako Japonsko. K tomu má sloužit i veletrh v Šanghaji a projevy o čínské podpoře volného obchodu. Peking se tím snaží získat na svoji stranu menší země včetně České republiky. Mimochodem, v Šanghaji nebyli zastoupeni na nejvyšší úrovni politici z USA, Japonska či Západní Evropy, zato zde bylo několik zástupců východoevropských zemí a států třetího světa.