Ďábelský génius televize a sexuální predátor. Nejsilnější hlas Rogera Ailese je i o Česku | info.cz

Ty totiž výbornému miniseriálu, napsanému podle knihy novináře Gabriela Shermana The Loudest Voice in the Room, vytýkají nedostatečnou hloubku. A nejvíc to, že prý neodsuzuje dostatečně hlasitě sexuální predátorství Ailese ani politickou manipulaci, z níž udělal skutečné krédo Fox News, byť to oficiální dlouho znělo „spravedlivé a vyvážené“ zpravodajství. Možná je to ale spíš tím, že negativní recenze si seriál vysloužil hlavně od „liberálních“ médií, jako jsou BBC, Rolling Stone nebo The Guardian, s jejichž vlastní manipulací Ailes nevybíravě bojoval. A jejichž televizní nadvládu v USA svým uřvaným cirkusem ukončil.

Ze seriálu nicméně Ailes vychází jako nebezpečný deviant a novodobý „Goebbles“, a to i díky herci Russellu Croweovi. Ten všechny jeho ďábelské „přednosti“ – přecházející ke konci života v posedlost vlastním posláním – ztělesňuje s takovým gustem, že by se sám sebe v televizi nejspíš lekl i nebožtík Ailes.

Ten totiž na fotkách vypadá jako v podstatě hodný strýček, jehož vlastním „konečným řešením“ je vítězství venkovského konzervatismu a tradičních hodnot v Americe. Tedy té „skutečné“ Ameriky, což se mu nakonec i povedlo. V roce 2016, krátce před jeho smrtí, vyhrál volby Donald Trump, jemuž Ailes v televizi vydatně pomáhal, než se ho její majitel Rupert Murdoch radši zbavil kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování podřízených kolegyň.

Trump jako by ve své agresivní volební kampani, oproštěné od „nepříjemných“ faktů (místo kterých nabízí vlastní „alternativní fakta“) a spoléhající se na manipulaci a osobní ataky, vykradl všechny Ailesovy nejhorší triky. A že jich je požehnaně, jak seriál výstižně i poutavě ukazuje.

Ailes, geniální mediální konzultant republikánských prezidentů Nixona, Reagana i Bushe staršího, navíc dobře věděl, že jestli chce formovat většinový politický názor, nesmí divákům mířit na hlavu, ale na srdce. Trefit to, „co lidé cítí“, říkal tomu. Ve Fox News proto dal hlas „mlčící většině“. Tedy lidem, jejichž hlas nebyl téměř slyšet ve většině televizí ovládaných „liberální městskou elitou“ odříznutou od většiny země ekonomicky, sociálně, politicky i názorově.

Ailes jí ten hlas dal, současně s ní ale zručně manipuloval: do éteru vypouštěl nenápadně „cinknuté“ zprávy, jejichž manipulaci ospravedlňoval tím, že se lidé prostě sami rozhodnou, kde je pravda. A právě na tomto principu založil i uřvané a megaúspěšné talk show lidí jako Sean Hannity nebo Bill O´Reilly, jehož pořad The O´Reilly Factor byl plných šestnáct let nejsledovanější.

Ironie je, že i O´Reillyho kariéru ve Fox News ukončil úplně stejný důvod, který jen krátce předtím zlomil vaz i Ailesovi: obvinění ze sexuálního obtěžování žen včetně kolegyň z televize. Ailese „popravila“ tvář odpolední show Fox News Gretchen Carlsonová, jež si šéfovy sexuální choutky (včetně nacvičování správných „dýchacích praktik“, které se rovnaly osahávání) nahrávala, O´Reillyho nakonec „vypnula“ bývalá analytička televize Lis Wiehlová.

Žádný seriál samozřejmě nejde brát doslovně, ostatně je to jen televize. The Loudest Voice přesto dramaticky ukazuje nejen osobní i profesionální vzlet a pád jednoho nebezpečného televizního génia, ale i současné mediální praktiky, kdy už – s nadsázkou řečeno – nic není pravda ani lež. A velmi poučný je z řady důvodů i pro Česko, i když u nás žádné Fox News (zatím) nemáme.

Dvojnásobné volební vítězství mediálně nenáviděného prezidenta Miloše Zemana i popularita premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše ukazují, že Ailesovu „mlčící většinu“ máme i my. A i tady její hlas v televizi i novinách podezřele chybí. A když už se to někdo z pražských novinářů snaží napravit, skončí to jen demonstrací elitářství a odtrženosti. I u nás nejspíš uzrála doba na nějakého Ailese.