Daňová reforma jako povzbuzující injekce pro Trumpa. Jak moc mu reálně pomůže?

„Jak svět sleduje, jen dny nás dělí od schválení historických daňových škrtů pro americké rodiny a byznys. Bude to největší snížení daní a daňová reforma v historii naší země,“ napsal v pondělí americký prezident Donald Trump na Twitteru.

Trump se snaží dlouhodobě reformu prodávat jako změnu, která pomůže všem Američanům. Analýzy však mluví jinak a také veřejnost zatím vnímá návrh zákona spíše negativně. Přesto ho zákonodárci zřejmě schválí a předpokládá se, že prezident svůj podpis dodá do konce týdne.

Bílý dům má pravdu, že reforma přináší zásadní změny. Jejím základem je snížení korporátní daně z 35 na 21 procent. Trump si od toho slibuje nastartování ekonomického růstu. Prosperita by se následně měla projevit na mzdách Američanů.

As the world watches, we are days away from passing HISTORIC TAX CUTS for American families and businesses. It will be the BIGGEST TAX CUT and TAX REFORM in the HISTORY of our country! pic.twitter.com/EvcAkjuf8w