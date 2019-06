Dánové našli recept, jak vytáhnout sociální demokracii z mizérie: tvrdý postoj k migrantům | info.cz

Výsledek středečních voleb v Dánsku naznačil evropským sociálním demokratům možnou cestu ven z vleklé krize. I když to může znít podivně, dánští socialisté vyhráli volby s radikálně pravicovým programem.

Pokud přitom něco charakterizovalo evropské sociálně-demokratické hnutí, pak to byl vedle ochrany zájmů dělníků a jiných sociálních témat i vstřícný přístup k migraci. Byli to právě sociální demokraté, kteří v Rakousku, Německu, Velké Británii nebo ve Francii po celá desetiletí nabízeli jako první (a často i jediní) pomoc lidem, kteří do země přišli ze zahraničí. Příkladem mohou být tisíce českých „gastarbeiterů“, které mezi sebe přijala rakouská sociální demokracie.

Dánští socialisté v čele se svou předsedkyní Mette Frederiksenovou zřejmě jako první v Evropě ale postoj k migraci zcela otočili. Přestali používat ve vztahu k přistěhovalectví obvyklé politické fráze ve stylu „ano, ale..“ a de facto převzali tvrdý „protiimigrační“ program ultrapravicových stran. Zároveň však Dánům, tedy těm domácím, naslibovali, že oni o žádné sociální jistoty a výhody nepřijdou. Právě naopak. K nim bude na rozdíl od migrantů sociální stát štědřejší.

„Návod na úspěch z pera Mette Frederiksenové je stejně jednoduchý jako kontroverzní: blahobyt pro dánské občany a tvrdost vůči migrantům,“ napsal například rakouský deník Kurier. Právě média v německy mluvících zemích, kde má sociální demokracie v celé Evropě nejstarší a nejsilnější tradici, si výsledků dánských voleb všímají nejvíce.

Na rozdíl od Dánska totiž preference socialistů v Rakousku i Německu padají, což dokázaly třeba poslední volby do Evropského parlamentu. Kvůli drtivému neúspěchu své strany odstoupila z čela německé sociální demokracie její předsedkyně Andrea Nahlesová, „židle se houpe“ i pod její rakouskou kolegyní Pamelou Rendi-Wagnerovou. I když totiž obě sociálně demokratické strany nedávno poprvé v historii svěřily vedení ženám, ukázalo se, že ani to samo o sobě k renesanci uvadajícího sociálně-demokratického hnutí nestačí.

Otázkou zůstává, zda dlouho hledaný recept na záchranu sociální demokracie našla další žena, předsedkyně dánských socialistů Mette Frederiksenová. Strana pod jejím vedením vyhrála volby mimo jiné s návrhem, aby Dánsko posuzovalo žádosti o azyl v zemi pouze tehdy, pokud bude žádost podána v některém z uprchlických táborů mimo EU. Stejně tak dánští socialisté vykradli program „ultrapravice“ v tom, že chtějí zavést strop pro přistěhovalectví pro „nezápadní migranty“ nebo obnovit hraniční kontroly.

Jak takový program koresponduje s myšlenkami sociálně-demokratického hnutí, dosud z velké části založeného právě na relativně vstřícném přístupu k migraci zahraniční „dělnické třídy“? Frederiksenová tento možný rozpor obratně vyřešila tím, že proti sobě postavila zájmy domácích pracujících a migrantů, přičemž ti druzí údajně mohou za sníženou životní úroveň těch prvních.

„Je mi stále jasnější, že nižší třídy platí cenu za bezuzdnou globalizaci, masové přistěhovalectví a volný pohyb pracovníků,“ uvedla ve veřejném prohlášení před volbami předsedkyně dánských socialistů. A výsledek? Dánská sociální demokracie nejen zastavila propad svých preferencí trvající od roku 2011, ale ve volbách navíc s 25,9 % hlasů přesvědčivě zvítězila. Komu sebrala hlasy, ukazují výsledky krajně pravicové Dánské lidové strany, která se z 21 % v roce 2015 propadla na středečních 8,7 %.

Je tedy cestou k obnově sociální demokracie v Evropě program sociálního státu „jen pro domácí“? A mohla by se tímto směrem vydat i česká sociální demokracie? Politolog Jan Bureš si tím není až tak úplně jistý. „V dánském případě se nejednalo jen o programový obrat, ale také o změny ve vedení strany, které nabídli lidé s novým programem i nové výrazné tváře,“ řekl INFO.CZ Bureš.

„Fakt, že se socialisté stejně jako jiné tradiční strany snaží odlákat voličské hlasy různým populistickým uskupením, nepředstavuje podle mě nic nového pod sluncem. Dělo se to už před sto lety stejně jako dnes. „Záleží ale na tom, jak se jim pak podaří v dlouhodobém měřítku přesvědčit své vlastní tradiční voliče, že jádro stranického programu zůstává stejné,“ řekl Bureš.

Někteří němečtí komentátoři však už dnes považují recept dánských socialistů za jakousi labutí píseň sociálně-demokratického hnutí. „Jejich nová politika je zcela v souladu s propagandou krajní pravice, která zhoršené pracovní a životní podmínky dělnické třídy svádí na jednoho obětního beránka, tedy přistěhovalce,“ napsal komentátor německého listu Süddeutsche Zeitung. V krátkodobém pohledu to sice může být z hlediska volební propagandy „levné a efektivní“, v dlouhodobém horizontu se ale údajně jedná o velmi nebezpečnou hru. „Sociální demokracie, která se touto cestou vydá, se vzdává svých základních kompetencí a nakonec tedy i sama sebe,“ píše se v komentáři Süddeutsche Zeitung.