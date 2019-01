Davos bez elit? Trump, Macron ani Mayová nepřijedou, doma by to schytali

Zatímco loni se pořadatelé světové konference mohli pyšnit účastí Trumpa, Macrona, Mayové i německý kancléřky Angely Merkelové, letos bude zastoupení globálních politických špiček v Davosu o poznání chudší. Lídři Spojených států, Francie a Velké Británie se z prestižní akce omluvili s tím, že musí řešit naléhavé záležitosti doma.

Jako první svou neúčast ohlásil americký prezident Donald Trump, který kvůli sporům o stavbu zdi na hranici s Mexikem řeší vážnou politickou a rozpočtovou krizi. Takzvaný shutdown doslova paralyzoval americké úřady a už měsíc ho odnáší přes 800 tisíc státních zaměstnanců, kteří zůstávají doma nebo pracují zadarmo.

Plné ruce práce s urovnáváním krizové situace doma má i Emmanuel Macron, který se z účasti v Davosu omluvil jen pár dní po Trumpovi. Důvodem jsou rozsáhlé protesty tzv. žlutých vest, které Francii ochromují už od poloviny listopadu. Nepokoje v ulicích, které za dva měsíce odneslo zraněním dva tisíce demonstrantů a tisícovka policistů, pokračovaly i tento víkend, kdy se z centra metropole ozývalo hlasité „Macrone odstup!“.

Namísto odletu do Davosu se tak šéf Elysejského paláce snaží situaci doma uklidnit celonárodní debatou o problémech země. Loni přitom Macron v Davosu vystoupil se sebevědomým projevem, v němž uvedl, že se Evropská unie musí v témže roce zreformovat, aby mohla konkurovat mocnostem, jako jsou Čína nebo Spojené státy. Reforma EU je ale zatím v nedohlednu a popularita francouzského prezidenta navíc v uplynulých měsících začala strmě klesat.

Na Davos nemá z pochopitelných důvodů čas ani britská premiérka Theresa Mayová, která dva roky vyjednávala s Bruselem o podmínkách odchodu z Evropské unie. Její plán však britští poslanci drtivě odmítli a nikdo neví, jak a zda vůbec brexit 29. března proběhne.

Neúčast trojice lídrů ukazuje, že Francie, Británie a Spojené státy nejsou zrovna v dobré kondici. Podle odborníka Ústavu mezinárodních vztahů Jana Kováře není běžné, aby se z prestižního zasedání ve švýcarských Alpách omluvili tři takto významní světoví lídři. Připomíná ale, že jde především o nezvyklou souhru náhod.

Když doma hoří

„Všichni tři řeší závažný problém trochu jiného rázu. Pozice Donalda Trumpa je trochu jiná, než Emmanuela Macrona a Theresy Mayové, kteří musí doma řešit urgentní politické otázky, a proto do Davosu nejedou. To Trump sice musí také, ale u něj bych to vnímal spíš tak, že o zasedání nemá takový zájem,“ říká pro INFO.CZ Kovář.

„Kdyby nebyl brexit, Theresa Mayová tam určitě pojede, a možná kdyby Emmanuel Macron nenavrhnul reformu daně na pohonné hmoty, tak by také nic takového doma neřešil,“ dodává. Vzhledem k situaci na domácí scéně tak není divu, že na letošní zasedání, které se má věnovat globalizaci ve světle čtvrté průmyslové revoluce, politické špičky nejedou.

„Mayová ani Macron si účast v Davosu nemohou dovolit a podobně je na tom i Trump, protože krize ve Spojených státech je také významná a ve velkém dopadá na lidi, kteří kvůli rozpočtové krizi nedostávají peníze. A pokud by do Davosu tito tři politici jeli, schytali by za to doma salvu kritiky a mohlo se jim to na domácím poli vymstít,“ míní analytik ÚMV.

Trumpovo nechutenství

V případě neúčasti šéfa Bílého domu je však pozoruhodné i to, že původně měl být v Davosu zastoupen ministrem financí Stevenem Mnuchinem a šéfem diplomacie Mikem Pompeem. Nakonec ale byla účast představitelů americké administrativy zrušena úplně. „Vzhledem k tomu, že 800 000 skvělých amerických pracovníků nedostává výplaty a aby jeho tým mohl být podle potřeb nápomocen, prezident Trump zrušil cestu své delegace na Světové ekonomické fórum v Davosu,“ oznámila ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Pochopitelně bez dodatku, že Trump a „jeho tým“ jsou spoluviníky současného stavu.

Podle Kováře Trumpovo rozhodnutí zrušit cestu americké delegace do Švýcarska jen dokazuje, že mu podobné mezinárodní platformy nejsou po chuti. „Americké delegaci se podle mě hodí, že mají argument, proč tam nejet. Když pozoruju Donalda Trumpa, takovéto akce a platformy nejsou něco, co by ho oslňovalo a zajímalo. Trump má pocit, že to musí být on, kdo mluví a ostatní ho poslouchají. Nejradši by ostatním říkal, jak mají věci být, protože Amerika je někde dál – a ne být na stejné úrovni s ostatními,“ tvrdí Kovář.

Trump už od nástupu do Bílého domu dává jasně najevo, že namísto mezinárodní spolupráce upřednostňuje bilaterální vztahy a politiku protekcionismu. I proto na sebe právě on minulý rok strhnul pozornost, když v Davosu na závěr konference pronesl řeč vyzdvihující politiku známou pod heslem „Amerika na prvním místě“. Do Davosu navíc loni přijel jako první úřadující americký prezident od roku 2000, kdy se ekonomického fóra zúčastnil tehdejší šéf Bílého domu Bill Clinton.

Kromě Trumpa, Mayové a Macrona se však letošní Davos bude muset obejít i bez dalších světových lídrů, jako je indický premiér Naréndra Módí nebo čínský prezident Si Ťin-pching, který do Alp vyslal viceprezidenta Wang Čchi-šana.

Nejvýraznějšími tvářemi letošního ročníku, kvůli kterému má do alpského letoviska přijet na 3000 účastníků, tak budou německá kancléřka Angela Merkelová, italský premiér Giuseppe Conte, izraelský premiér Benjamin Netanjahu nebo japonský premiér Šinzó Abe, který nyní předsedá skupině G20. Tokio „sjezd mocných“ vnímá jako ideální příležitost pro nastolení agendy nadcházejícího summitu G20. Do zimního letoviska zamíří také český premiér Andrej Babiš, který přiletí ve čtvrtek a zůstane do pátku.