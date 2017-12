Děláte puč proti justici. Předsedkyně Nejvyššího soudu zkritizovala polskou vládu za reformy

Předsedkyně polského Nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová obvinila vládu z puče proti justici. Kabinetu v otevřeném dopise vytkla jeho kroky při změnách systému soudnictví. Napsala, že vláda balancuje nad propastí, do které může spadnout celý národ. Není to poprvé, co se od soudců ozývá tvrdá kritika. Kabinet za změny, které posilují politický vliv na úkor nezávislé justice, čelí bezprecedentním krokům ze strany Evropské komise, se kterou je na to konto v hlubokém sporu.