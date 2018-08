Desetitisíce Rumunů na nohou: Proč protestují proti vládě a jakou roli hrají emigranti?

Rozsáhlé protesty v posledních dvou dnech ochromily rumunskou metropoli. V ulicích Bukurešti i dalších měst demonstrovalo v pátek přes 50 tisíc lidí, desetitisíce vyšly do ulic i včera. Žádají vyšetření korupčních kauz a rezignaci vlády. Do protestů se zapojila velká část Rumunů žijících v zahraničí.

Co se děje v Rumunsku?

Demonstrace začaly v pátek před sídlem vlády v Bukurešti. Zúčastnění požadovali rezignaci vlády sociální demokracie. Akce se zúčastnilo přes 50 tisíc obyvatel. Poté, co se údajně jeden z demonstrujících pokoušel dostat do budovy, propukly nepokoje. Lidé začali na policisty házet dlažební kostky a láhve, bezpečnostní složky zase nasadily vodní děla a slzný plyn. Zraněno bylo asi 400 lidí, ve vězení jich skončilo kolem třiceti. Ošetření muselo vyhledat asi třicet policistů. Prezident Klaus Iohannis zásah odsoudil. “Odsuzuji policejní zásah, který byl značně nepřiměřený,” uvedl dle BBC prezident. Záběry, které se objevily na sociálních sítích, například ukazují, že policisté bili i ty demonstranty, kteří měli ruce nad hlavou a vzdávali se. Protesty pokračovaly i v sobotu.

GALERIE: Demonstrace v Bukurešti se zvrhla v přehlídku brutálního násilí se stovkami zraněných

Kdo protestuje?

Pátečních protestů se zúčastnilo asi 50 tisíc lidí. Další desetitisíce přišly v Bukurešti i dalších městech protestovat v sobotu. Významnou část protestujících přitom tvoří údajně emigranti, kteří přijeli demonstrovat do své rodné země za zlepšení životních podmínek. “Chceme opravené cesty a moderní školy a nechceme už dávat úplatky nalevo, napravo,” řekla reportérovi AFP Ileana Anghelová, která přijela s manželem ze Španělska. “Korupce a zpronevěra, to jsou zbraně, které tady používá vládnoucí třída,” potvrdil zase 60letý Vlad, který přiletěl protestovat z New Yorku. “Přišla jsem sem poté, co jsem v televizi viděla, co se tady dělo v pátek - policejní brutalita proti poklidným demonstrujícím. Moje děti pracují ve Španělsku a rády by se vrátily. Teď to ale není možné, protože politici myslí jen na sebe a nedělají nic pro lidi,” postěžovala si 64letá Floarea Toaderová, která se k demonstracím připojila v sobotu.

Co předcházelo páteční demonstraci?

Rumuni demonstrují proti vládě sociální demokracie (PSD) už od počátku roku 2017, kdy se dostala k moci. Podle kritiků se politici snaží utajit velké korupční aféry, což vyvrcholilo v červenci odvoláním prokurátorky Laury Codruty Kovesiové, která byla pověřena prošetřováním úplatkářství ve vyšších státních sférách.

Rumunský prezident odvolal šéfku protikorupční prokuratury. Tvrdě šla po těch nejvlivnějších

Proč Rumuni protestují?

Rumunsko patří v Evropě k zemím s nejvyšší mírou korupce a zároveň s nejnižšími příjmy. Podle Světové banky pracuje až pět milionů Rumunů v zahraničí, to je zhruba čtvrtina národa. Protestující, kteří přijeli z ciziny, uváděli, že se chtějí do své země vrátit, ale vzhledem ke katastrofálním podmínkám a všudypřítomné korupci to nyní není možné.

Jak reaguje zahraničí?

Obavu nad posledním vývojem politické situace v zemi vyjádřila už po odvolání Kovesiové Evropské komise i americká vláda. “Silně odsuzujeme brutální zákroky v Bukurešti, při kterých byli zranění demonstrující i novináři. Očekáváme vysvětlení situace,” uvedl dle televize Deutsche Welle rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz. Rakouská televize ORF uvedla, že při nepokojích byl zraněn jeden z jejich kameramanů, kterého zbili policisté, zatímco redaktora stejné stanice údajně natlačili na zeď.