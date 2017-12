Děti jako nástroje války. Jsou z nich lidské štíty i sebevražední atentátníci, bije na poplach UNICEF

Centrální Afrika, Ukrajina, Myanmar. To jsou jen některá z epicenter dětského utrpení. Namísto klidně prožitého dětství a bezelstné bezstarostnosti jsou unášeny, zotročovány a znásilňovány. Lepšího zacházení se jim pak často nedostane ani v případě, že je bezpečnostní složky od extremistických skupin „osvobodí“.

„Děti jsou vystaveny útokům a brutálnímu násilí jak ve svých domovech, tak i například ve školách či na hřištích. Před těmito útoky nesmíme zavírat oči,“ apeloval na veřejnost Manuel Fontaine, ředitel UNICEFu pro naléhavé programy. „Taková brutalita nesmí být brána jako nová norma,“ dodal.

Počty dětí zasažených válečným násilím a zneužíváním jsou alarmující. Jen v Afghánistánu bylo během prvních devíti měsíců letošního roku zabito v boji sedm stovek dětí. Ještě větší krize probíhá v Myanmaru. UNICEF věří, že více než polovina ze 650 tisíc Rohingů, kteří utekli do sousedního Bangladéše, jsou právě děti.

Ještě vážnější situace je v Africe. V Somálsku bylo naverbováno letos do bojů 1800 dětí, v Jižním Súdánu to bylo za posledních pět let už 19 tisíc dětí. Teroristická organizace Boko Haram pak letos donutila 135 dětí, aby se staly sebevražednými atentátníky a v Jemenu pak za poslední tři roky bojů zemřelo nebo bylo zraněno přes pět tisíc dětí.

Situace je natolik vážná, že na ohledy vůči dětem apeloval i papež František. „Vidíme Ježíše v dětech, kde jsou mír a bezpečí ohrožovány novými konflikty a napětím. Vidíme jej v dětech, které jsou donuceny opustit své domovy a cestovat samy v nelidských podmínkách, aby se nakonec staly snadným cílem pro překupníky,“ uvedl papež ve svém vánočním poselství.