Děti poslouchat nemusíte, vědce byste ale měli, vzkázala Thunbergová francouzským poslancům | info.cz

Vystoupení švédské aktivistky Grety Thunbergové v Národním shromáždění se v posledních dnech stalo jedním z hlavních politických témat ve Francii. Ostře proti se postavili poslanci pravice, zejména Národní sdružení Marine Le Penové. Protestovali ale i mnozí politici konzervativních Republikánů. Dva členové Republikánů, kteří vedou kampaň za zvolení do čela strany, vyzvali poslance k bojkotu. Švédskou aktivistku označili za „proroka v krátkých kalhotách“.

„Pro inteligentní boj proti oteplování klimatu nepotřebujeme apokalyptické guru, ale vědecký pokrok a politickou odvahu,“ vzkázal na Twitteru poslanec Guillaume Larrivé.

Jedná jen na základě emocí?

Jeho stranický kolega Julien Aubert zase reportérům listu Le Figaro řekl, že Thunbergovou obklopují lidé, kteří vnímají klimatické změny jako náboženství. Podobně smýšlející poslanec lepenovců Sébastien Chenu argumentoval tím, že mladá Švédka nemá žádný diplom a legitimitu a jedná pouze na základě emocí. Část kritiky směřovala i k věku dívky.

Aktivistku pozvala poslanecká skupina Zrychleme ekologický přechod, kterou založil bývalý poslanec vládní Republiky vpřed! Matthieu Orphelin. „Přítomno je více než 170 poslanců ze všech politických skupin s výjimkou Národního sdružení,“ informoval hlavní organizátor.

Na kritiku poslanců, kteří vyzývali k bojkotu jejího vystoupení, odpověděla Thunbergová krátce: „Mají ze mě větší strach než z opravdového problému.“ Odmítla také obvinění, podle něhož je jen loutkou, nebo dělá svůj aktivismus pro peníze: „Nejsem součástí žádné organizace. Podporuji a spolupracuji s některými nevládními organizacemi…ale jsem zcela nezávislá. Nedostala jsem žádné peníze ani slib budoucí platby,“ ujistila.

"Ils ont plus peur de moi que du vrai problème."



Hlavním tématem byl uhlíkový rozpočet

„Budu hodně mluvit o uhlíkovém rozpočtu popsaném v poslední zprávě GIEC,“ vysvětlila hlavní téma své promluvy k poslancům. Výše zmíněný rozpočet se poprvé objevil v páté zprávě mezivládního klimatického panelu v roce 2014. Opírá se o předpoklad, že množství vypouštěných emisí oxidu uhličitého je úzce spjato s globálním oteplováním. Vědci proto předpokládají, že omezením vypouštění emisí dojde i ke zpomalení klimatických změn. Někteří ale upozorňují na to, že tato teorie není úplná, protože oteplování ovlivňují například i jiné plyny než zmíněný oxid uhličitý, třeba metan nebo aerosoly.

Vystoupení aktivistky ukončil aplaus většiny přítomných. Thunbergová ho uzavřela zmínkou o těch, kteří ji bojkotovali: „Někteří lidé se rozhodli na toto setkání nepřijít a neposlouchat nás. To je v pořádku, jsme nakonec jen děti a vy nemáte povinnost nás poslouchat. Ale máte povinnost poslouchat vědce, a to je to, oč vás žádáme,“ vzkázala poslancům.

Její vystoupení se shodou okolností konalo ve stejný den, kdy mají francouzští poslanci rozhodovat o smlouvě o volném obchodu s Kanadou známé pod zkratkou CETA. Někteří poslanci vyjádřili podezření, že nešlo o náhodu a že má být poprask kolem aktivistky kouřovou clonou pro schválení kritizované dohody. K tomu, aby ji neschválili, vyzval své kolegy bývalý ministr pro ekologický přechod Nicolas Hulot, jenž z vlády odešel právě na protest kvůli nečinnosti v boji proti klimatickým změnám.

Cestování vlakem a veganské sendviče

O zákulisí parlamentní návštěvy mladé aktivistky se rozepsal server časopisu Le Point. Thunbergová měla před cestou do Národního shromáždění starost hlavně o to, aby nebyla spojena s konkrétní politickou stranou.

Důležité také bylo, aby cestovala dostatečně ekologicky – z Normandie, kde si dříve přebírala Cenu svobody, se do Paříže přesouvala vlakem. K jídlu si delegace vyžádala veganské pokrmy – například falafel – a veganský dezert.

Argumenty, proč by si poslanci měli Thunbergovou vyslechnout – navzdory tomu, že není vědkyní a chybí jí diplomy – přinesl ve svém úvodníku list Le Monde. Thunbergová podle něj představuje symbolický hlas své generace a ekologické otázky, o nichž mluví, jsou nyní skutečně naléhavé. I když jsou její někdy alarmistické projevy mnoha lidem proti srsti, naslouchat je třeba, píše renomovaný deník s odkazem na krizi kolem žlutých vest, z níž by se politici měli poučit.