Do Itálie poprvé přiletěli uprchlíci z libyjských táborů. Jde hlavně o ženy a děti

Itálie dnes uspořádala první letecký transfer uprchlíků z libyjských zadržovacích táborů do Říma. Do země dorazilo prvních 162 lidí, na které se vztahuje právo na azyl. Informovala o tom agentura AP, které připomněla, že Itálie čelí kritice mezinárodních humanitárních organizací za to, že pomáhá libyjským pobřežním hlídkám bránit migrantům v cestě přes moře na člunech.