Do ostře sledovaného summitu USA s KLDR zbývají hodiny. Schůzka dopadne velmi dobře, míní Trump

„Zítra máme mimořádně zajímavou schůzku a já si myslím, že dopadne velmi dobře,“ prohlásil Trump na dnešním setkání s předsedou singapurské vlády. Lee Hsien Loongovi také poděkoval za pohostinnost a profesionalitu, s jakou Singapur k summitu přistupuje. Při společném obědě dostal Trump, který ve čtvrtek oslaví 72. narozeniny, s předstihem narozeninový dort.

Kim Čong-un se singapurským premiérem jednal již v neděli a dnešní den podle AP nebyl na veřejnosti vidět. Členové severokorejské a americké delegace se ale dnes sešli k dvouhodinovým rozhovorům, aby doladili poslední podrobnosti před summitem. Tématem vůbec první schůzky amerického prezidenta s nejvyšším představitelem KLDR má být především odstranění jaderných zbraní ze Severní Koreje.

Podle zdrojů AP obeznámených s jednáním dnes představitelé USA a KLDR neřešili logistické otázky, ale hovořili o konkrétních cílech, jichž by se měli Trump s Kimem snažit dosáhnout. Úterní summit bude podle agentury AP rozdělen na dvě části, s přestávkou na oběd. Podobně byla rozvržena i dubnová vrcholná schůzka vůdců Severní a Jižní Koreje. S jihokorejským prezidentem Mun Če-inem dnes Trump ještě o otázce denuklearizace KLDR mluvil telefonicky.

Americká vláda opakovaně zdůrazňuje, že od Severní Koreje očekává úplné, nezvratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. V případě, že na to Pchjongjang přistoupí, jsou Spojené státy ochotny poskytnout Severní Koreji požadované bezpečnostní záruky a nakonec i uvolnit sankce. Trump ale před odletem do Singapuru připustil, že nadcházející summit bude jen začátkem plánovaného procesu likvidace severokorejských jaderných zbraní, který potrvá delší dobu.

Trump se také před odletem nechal slyšet, že se při jednání s Kimem bude řídit především svým instinktem a že hned během první minuty pozná, zda to Severokorejci myslí s denuklearizací vážně. Na otázku ohledně plánování summitu Trump novinářům řekl: „Myslím si, že se nemusím moc připravovat. Je to otázka přístupu. Je to otázka ochoty řešit problémy.“

Tato prohlášení, stejně jako rychlost, s jakou byl summit svolán, vyvolávají obavy expertů, že Trump bude na jednání podstatně hůř připravený než severokorejský vůdce. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který v poslední době dvakrát navštívil Pchjongjang, ale tyto obavy dnes odmítl. „Trump je na schůzku dobře připravený,“ zdůraznil.