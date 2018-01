Do USA se zakousnou extrémní mrazy. Někde může být až minus 70 stupňů

Východ Spojených států celý týden čelí extrémnímu zimnímu počasí, to nejhorší však Američany teprve čeká. O víkendu se musí připravit na velmi tuhé mrazy, které bude doprovázet silný vítr. Pocitová teplota se tak bude pohybovat hluboko pod bodem mrazu. V části New Hampshire by rtuť teploměru mohla podle předpovědi atakovat dokonce pocitových minus 70 stupňů Celsia, píše americký server Business Insider .

Krutá zimní bouře, označována také jako „cyklonová bomba“, působí ve Spojených státech celý týden velké obtíže. Extrémní počasí, které doprovází nízké teploty, sníh, silný vítr i záplavy, vedly na východě Spojených států k přerušení dodávek elektřiny i zrušení stovek letů.

O víkendu má navíc přijít extrémní mráz, který se bude vlivem větru ještě zhoršovat. Lidé tak budou mít pocit, že je teplota mnohem nižší, než je skutečnost.

Nejhorší má být situace na hoře Mount Washington ve státu New Hampshire. Hora, které se přezdívá jako „místo s nejhorším počasím na světě“, je nejvýše položeným bodem severovýchodu Spojených států a pocitová teplota může dosahovat až minus 70 stupňů Celsia.

„Ledový vítr vám vezme dech a zmrazí vaše řady. Nemůžete mrkat,“ popisují reportéři amerického deníku The New York Times pocit při výstupu na Mount Washington ve chvíli, kdy se venkovní teploty dostaly pod 48 stupňů Celsia.

„Rozhodně je zima a je to ten typ chladu, který přichází jednou za několik let a jde až do morku kostí,“ říká podle britského deníku The Guardian Dan Hofmann z amerického meteorologického ústavu v Baltimoru a dodává, že naposledy takové extrémně chladné počasí panovalo v únoru roku 2015.

Sněhová bouře si ve Spojených státech vyžádala už dvě desítky životů, podle meteorologů by ale se začátkem příštího týdny mrazy měly polevit.