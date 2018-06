Dusno v Bílém domě: Trumpovi poradci si nejsou jistí summitem s Putinem, prezident věří v úspěch

Poradci Bílého domu a američtí diplomaté pochybují o účelnosti setkání prezidenta Donalda Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, které by se mělo uskutečnit v červenci, pravděpodobně ve Vídni. Napsal to list The Washington Post. Trump je podle komentátorů přesvědčen, že po úspěšné schůzce s Kim Čong-unem by teď mělo následovat úspěšné setkání s Putinem.