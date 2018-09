Egypt jako vzor. Zastavil lodě pašeráků a vyhlíží odměnu od EU, na lidská práva se zapomnělo

Egyptu se podařilo omezit odjezdy běženců do té míry, že se podle posledních údajů Mezinárodní organizace pro migraci přes moře do Itálie a Řecka letos dostaly pouhé desítky lidí. Přitom v Egyptě je přes 217 tisíc registrovaných uprchlíků, z toho přes 90 tisíc Syřanů. Mnozí další jsou v zemi nelegálně.

Egyptské úřady zabraňují běžencům v odjezdu, podnikají razie proti pašerákům a někdy při tom uprchlíky třeba i okrádají. Navíc v zemi může být téměř kdokoliv zadržen – armáda vybudovala rozsáhlý systém vězení, kde drží lidi bez obvinění – a podle organizace Amnesty International jsou v Egyptě celkově porušována lidská práva.

Podobá se to situaci v Libyi za vlády plukovníka Muammara Kaddáffího, zejména v letech 2006–2011, uvádí opoziční egyptský internetový server Mada Masr. Popisuje, jak tehdy Libye zadržovala tisíce uprchlíků a jak zároveň dostávala podporu z Evropské unie. Kaddáffí totiž vyhrožoval Evropě, že jinak migranty pustí dál.

Také Egypt teď dostává evropskou pomoc, jak na rozvojové projekty, tak na řešení záležitostí spojených s migrací. Jde však „jen“ o desítky milionů eur. Přitom Turecko, se kterým se na jaře roku 2016 Evropská unie dohodla na zásadním omezení odjezdů uprchlíků do Evropy, dostalo příslib celkem šesti miliard eur.

Podle zdrojů z evropských institucí jsou proto egyptští představitelé dlouhodobě nespokojení a tlačí na unii, aby své příspěvky zvýšila. Jak uvedl americký deník The Wall Street Journal, s egyptskými představiteli jedná už dva roky Jan Hecker, hlavní politický poradce německé kancléřky Angely Merkelové. Právě Německo se zasloužilo o uzavření dohody Evropské unie s Tureckem.

Podle listu The Financial Times by měl Egypt skutečně dostat větší finanční podporu, unie by s ním měla uzavřít „ekonomické partnerství“ a podpořit investice evropských společností. Egypt „je první zemí v severní Africe, která je ochotna s námi mluvit o boji proti nelegální migraci. To je něco nového, co si potencionálně zaslouží odměnu,“ cituje list nejmenovaného evropského úředníka.

Co za to nabídne Egypt, není jasné. Na stole je prý spousta možností, od toho že jen zůstane u současné praxe pronásledování pašeráků lidí a zadržování běženců, až po to, že nakonec převezme menší množství uprchlíků zadržených na moři. I když něco takového egyptská vláda zatím veřejně odmítla podobně jako například třeba Tunisko.

Zachování současného stavu nezní ze strany Egypta jako příliš velký ústupek. Ostatně egyptský prezident Abdalfattáh Sísí Evropanům několikrát vyhrožoval, že je připraven přestat se zadržováním uprchlíků, jak už loni připustil jeden z vysoce postavených evropských úředníků.

Zatím to vládce severoafrické země neudělal, protože na rozdíl třeba od Turecka není tak jednoduché takovou hrozbu naplnit. Cesta po moři z Egypta do Evropy je delší a složitější než z Turecka a navíc Egypt je mnohem slabší než Turecko a Sísí potřebuje evropskou diplomatickou podporu a uznání svého režimu, což dodává jeho vládě legitimitu. Nyní těží z toho, že je jediným představitelem severoafrického státu, který je ochoten o uprchlících s unií jednat a že evropští státníci chtějí co nejrychleji ukázat, že dělají rázné kroky proti migraci a dokáží udržet uprchlíky mimo hranice EU.

Dohoda mezi Egyptem a Evropskou unií by mohla být uzavřena ještě letos v říjnu. Nebo, což je pravděpodobnější, na plánované setkání představitelů unie a Ligy arabských zemí v únoru příštího roku. Některé nevládní organizace to ale kritizují už teď. „Evropští vůdci jsou zcela pohlceni snahou zastavit migraci i za cenu všeho ostatního – včetně toho, že se vzdají obhajoby evropských hodnot a základních lidských práv. Kvůli této politice budou trpět nevinní lidé. Vlády by měly být velmi opatrné ve spolupráci s jakoukoliv zemí, která nerespektuje práva uprchlíků ani lidská práva,“ varovala v listu The Financial Times Marissa Ryanová z humanitární organizace Oxfam.