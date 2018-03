Byl jedním z nejznámějším vědců současnosti. Proslul poznatky o vzniku vesmíru, velkém třesku a černých dírách a někdy býval označován za nástupce Isaaka Newtona a Alberta Einsteina. Britský astrofyzik Stephen Hawking, jenž fascinoval také vůlí, se kterou překonával svůj tělesný handicap a díky které dokázal napsat řadu prací a knih. Hawking ale zároveň v posledních letech varoval, že „vědecký pokrok přivede lidstvo do záhuby“ či že „do 100 let roboti takřka ve všem nahradí a překonají lidi“. Hawking zemřel dnes ve věku 76 let; dožil se jich navzdory tomu, že mu lékaři v 21 letech dávali dva roky života.